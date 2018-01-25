Единый день военной приемки пройдет в Москве 31 января

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Единый день приемки военной продукции пройдет в Москве 31 января 2018 года, сообщили в четверг в Минобороны России.

"В Национальном центре управления обороной РФ пройдет Единый день приемки военной продукции, на котором будут поведены итоги поступления в войска вооружения, военной техники в 2017 году и строительства объектов инфраструктуры для их размещения", — говорится на сайте Минобороны.

В ходе приемки будут заслушаны доклады должностных лиц о текущем положении дел в сфере реализации гособоронзаказа, в том числе по видеосвязи с предприятий и из воинских частей.