В Госдуме создадут рабочую группу по диверсификации предприятий ОПК

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Совет Госдумы в четверг решил создать рабочую группу, которая займется выработкой предложений по созданию условий для диверсификации предприятий ОПК, сообщили журналистам в управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
"Сегодня на Совете Государственной Думы было принято решение о создании рабочей группы, которая займется анализом законодательства и выработкой предложений по созданию условий для диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в состав группы войдут представители комитетов ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по государственному строительству и законодательству и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил задачу вынести этот вопрос на ближайшее заседание совета по законотворчеству при председателе ГД.
Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании в Уфе заявил о необходимости проанализировать в весеннюю сессию Госдумы законодательные барьеры, которые препятствуют диверсификации оборонно-промышленного комплекса.