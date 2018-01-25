В "Рособоронэкспорте" рассказали о совместных разработках России и Индии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия и Индия ведут около 100 совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по оборонной тематике, сообщил журналистам в четверг заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.

Эта цифра называется впервые.

"У России и Индии сегодня есть хорошие перспективы для наращивания взаимовыгодного сотрудничества в области поставок вооружения и военной техники для сухопутных войск и ВМС, локализации их производства в Индии и модернизации ранее поставленной продукции военного назначения. Мы также ведем около 100 совместных НИОКР. Многое из этого было достигнуто благодаря нашей активной работе на выставках в Индии", — приводит слова Гореславского пресс-служба.

Рособоронэкспорт станет организатором единой российской экспозиции на международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India-2018. Выставка пройдет с 11 по 14 апреля 2018 года в городе Ченнаи (штат Тамилнад, Индия).

На Defexpo-2018 будет представлена бронетанковая техника, ракетно-артиллерийское и стрелковое вооружение, средства ПВО, военно-морская техника, системы РЭБ и средства связи, армейская авиация, средства обеспечения безопасности инфраструктуры, охраны границ и особо важных объектов.