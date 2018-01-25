Пакистан надеется на активизацию сотрудничества с Россией по линии ВТС

ДАВОС (Швейцария), 25 янв – РИА Новости. Пакистан рассчитывает на активизацию военно-технического сотрудничества с Россией и прирост российских инвестиций в энергетический сектор, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.

"Наше военное сотрудничество с РФ, безусловно, улучшилось за последние четыре года. Как бывший министр обороны я это знаю. Но есть возможность для улучшения. То, что у нас есть сейчас, недостаточно и может быть увеличено в разы. Мы рассчитываем увеличить наше сотрудничество, особенно в области борьбы с терроризмом. Мы также рассчитываем на российские инвестиции в энергетику – нефть, газ и электричество", — сказал он.

Министр отметил, что у России и Пакистана есть общие интересы в первую очередь в области борьбы с терроризмом, борьбы с торговлей наркотиками и торговлей людьми, а также по урегулированию в Афганистане.