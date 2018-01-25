Спасцентр перестал принимать сигнал радиобуя с пропавшего судна

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Морской спасательный центр перестал принимать сигналы аварийного буя, поданные, предположительно, с пропавшего в Японском море судна "Восток", однако шансы на спасение экипажа остаются, сообщил РИА Новости представитель морского координационно-спасательного центра Владивосток.

"Пока в районе поисков ничего больше не нашли, но работа продолжается. Осматривают район судно "Диомид", два вертолета, вылетел самолет Бе-200, идет многофункциональное спасательное судно. Сигнал радиобуя мы уже не принимаем, он не проходит", — сказал собеседник.

По его словам, видимость в районе поисков переменная, температура воздуха — минус 16 градусов, воды – плюс 1 градус, высота волны – 3,5 метра.

"Будем искать судно и экипаж, пока не найдем. Шанс на спасение всегда есть", — добавил он.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К месту направились два судна и два вертолета. Следователи начали проверку. На месте поисков нашли 2 спасжилета.