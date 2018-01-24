Путин назвал основную задачу российской промышленности

УФА, 24 янв – РИА Новости. Выпуск гражданской продукции должен обеспечить финансовую устойчивость российских оборонных предприятий к 2020 году, когда основная часть гособоронзаказа будет выполнена, заявил в среду в ходе посещения предприятия "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (УМПО) президент России Владимир Путин.

"Конечно, выпуск гражданской продукции должен максимально загрузить мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик гособоронзаказа будет пройден", — сказал он.

Путин отметил, что основной задачей российской промышленности является освоение производства современной и конкурентоспособной гражданской продукции, при этом диверсификация "оборонки" должна проходить сбалансировано.