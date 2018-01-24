Путин призвал Госдуму проанализировать барьеры, мешающие диверсификации ОПК

УФА, 24 янв — РИА Новости. Необходимо проанализировать в весеннюю сессию Госдумы законодательные барьеры, которые препятствуют диверсификации оборонно-промышленного комплекса, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу диверсификации производства предприятий ОПК.

"Надо внимательно проанализировать, какие барьеры, прежде всего, законодательные, препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках, что не позволяет заключать так называемые контракты полного жизненного цикла и так далее. Работа по устранению таких барьеров должна быть проведена уже в весеннюю парламентскую сессию", — заявил Путин.

Глава государства отметил, что этот процесс должен быть поставлен на системную основу, а руководители компаний должны подходить к выпуску гражданской продукции с не меньшей ответственностью.

"Только так можно решить стратегическую задачу — повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году — до 50%", — подчеркнул Путин.