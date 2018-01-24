Спецназ блокировал прорыв диверсантов на учении в Курской области

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Подразделения спецназа блокировали прорыв диверсантов к аэродрому оперативно-тактической авиации "Халино" на учениях в Курской области, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Прорыв диверсионно-разведывательной группы условного противника к аэродрому базирования оперативно-тактической авиации "Халино" был блокирован подразделением спецназа Западного военного округа в ходе учения в Курской области", — сказал он.

По словам Мугинова, целью условного противника являлось уничтожение взлетно-посадочных полос и авиатехники. Ранее переброшенные из Тамбовской области военные соединения спецназначения взяли под охрану запасные аэродромы, куда по плану учения были перебазированы истребители МиГ-29СМТ и Су-30СМ.

Мугинов рассказал, что, применив комплексы "Стрелец", станции ближней разведки СБР "Фара", спецназовцы вскрыли перемещение диверсантов и вступили с ними в бой. Цели были поражены на дистанциях до 700 метров. Также были отработаны патрулирование местности, организация засад и "секретов", совершение налётов и захват пленных.

Лётно-тактическое учение с участием истребительного авиаполка, зенитных ракетных подразделений и соединения спецназначения проходит в Курской области до 26 января, в нём задействовано свыше 20 самолётов МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-34, зенитные ракетные системы С-300 и более 500 военнослужащих.