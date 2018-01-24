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Безопасность

Гость — в горле кость. Почему японцы готовятся выгнать американских военных

08:0024.01.2018
(обновлено: 08:14 24.01.2018)
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© AP Photo / Shizuo KambayashiМитинг в Токио против строительства американской базы на острове Окинава. 19 июня 2016Митинг в Токио против строительства американской базы на острове Окинава. 19 июня 2016
© AP Photo / Shizuo Kambayashi

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Тройка боевых вертолетов в нарушение правил безопасности низко проходит над школой, с грохотом перемалывая воздух несущими винтами. Это зрелище привело бы в восторг любого ребенка, но юные японцы к такому уже привыкли. Взрослые же смотрят на грозные машины с плохо скрываемым раздражением. За последние десятилетия выходки американских военных, расквартированных на небольшом острове Окинава, чопорным японцам, мягко говоря, поднадоели. Они все чаще выходят на акции протеста против засидевшихся гостей. О том, как военнослужащие США злоупотребляют гостеприимством японских граждан, — в материале РИА Новости.

Вертолетный террор

Проход трех вертолетов корпуса морской пехоты США над школой в городе Гинован вызвал негодование не только местных жителей, но и губернатора префектуры Окинава Такэси Онаги. В первую очередь его возмутило то, что американцы на голубом глазу отрицали сам факт присутствия двух ударных AH-1 "Кобра" и многоцелевого UH-1 в этом районе. Вашингтон опубликовал официальное заявление: "По данным радаров и в результате опроса пилотов станции слежения авиабазы морской пехоты Футэмма, потдверждено, что ни одно воздушное судно не пролетало над школой". Онага счел эту "отмазку" открытым издевательством. Еще бы, ведь в сети опубликовано сразу несколько видеозаписей, снятых с разных ракурсов, на которых три американские "вертушки" можно рассмотреть в мельчайших деталях.

"Это вызывает крайнее сожаление, — констатировал губернатор. — Это возмутительно. Они говорят, "этого не было", но тогда надо представить официальные данные радаров, объективные доказательства. Американские военные, отрицающие полет, хотя камеры его зафиксировали, не могут считаться хорошими соседями".

Американская авиабаза на острове Окинава. Архивное фото
© AFP 2018 / Toshifumi Kitamura
На Окинаве потребовали вывода американских военных
Осудил вранье заокеанских гостей и министр обороны Японии Ицунори Онодэора. "Достаточно посмотреть видеоматериал: на записи хорошо видно днище вертолета. Учащиеся, учителя и родители обеспокоены. Этого быть не должно. Мы требуем от американской стороны прекратить такие полеты. Видео передано американской стороне для повторного изучения", — цитирует министра агентство Sputnik.

Вашингтон, впрочем, продолжает играть в молчанку и делать вид, что ничего серьезного не произошло. Но делать это все сложнее, ведь ЧП на Окинаве — уже пятое за четыре с половиной месяца. Тринадцатого декабря над той же самой школой в Гиноване пролетал тяжелый транспортный вертолет CH-53E. Прямо над спортивной площадкой у него отвалился десятикилограммовый иллюминатор. На земле, к счастью, никто не погиб, но одного из школьников посекло осколками. Наказания виновным в инциденте, разумеется, не последовало. Американцы в ответ на справедливое возмущение местных властей сослались на человеческий фактор. А раз технической неисправности не было, вертолеты и дальше могут летать, где им заблагорассудится.

© REUTERS / KyodoГубернатор Окинавы Такеши Онага показывает фотографию иллюминатора, который упал с американского военного вертолета на спортивную площадку начальной школы в префектуре Окинава
© REUTERS / Kyodo
Губернатор Окинавы Такеши Онага показывает фотографию иллюминатора, который упал с американского военного вертолета на спортивную площадку начальной школы в префектуре Окинава

Этот же человеческий фактор, судя по всему, послужил причиной трех серьезных аварий американских вертолетов. В октябре прошлого года на Окинаве разбился CH-53E — точно такая же машина, что двумя месяцами позже потеряла иллюминатор над Гинованом. Дальше — больше: 6 января 2018-го вертолет UH-1 совершил экстренную посадку на острове Икэи вблизи города Урума, в 30 километрах от военной базы Футэмма. Американцы сами эвакуировали машину и засекретили результаты внутренней проверки. А 8 января близ поселка Ёмитан пошел на вынужденную ударный AH-1. Он с трудом приземлился прямо на автостоянке местного отеля. Изумлению туристов не было предела. Все три инцидента обошлись без жертв и пострадавших, но осадочек остался.

Инцидент в Кине

Самолет ВВС США на военнной авиабазе Андерсен на острове Гуам
© AP Photo / Koji Ueda
Длинные руки Пентагона. Самые важные зарубежные военные базы США
После окончания Второй Мировой войны, американцы развернули в Японии сеть военных баз — якобы для защиты страны от "агрессии СССР", а по сути — для создания мощного плацдарма на востоке Евразии. Всего на территории страны расположено более 90 крупных объектов Вооруженных сил США, объединенных в отдельное командование United States Forces Japan (USFJ) со штабом в Токио. На сравнительно небольшом острове Окинава развернуты одиннадцать баз Корпуса морской пехоты США: лагеря, тренировочные комплексы, аэродромы авиации КМП, логистические центры, арсеналы и многое другое. Здесь же, на аэродроме Кадена, базируется 18-е авиакрыло — одно из крупнейших в составе ВВС США. В него входят две истребительных эскадрильи на F-15C/D, спасательные подразделения, воздушные топливозаправщики, разведчики — всего около 80 летательных аппаратов. Кроме того, тут расквартирован батальон 1-го артиллерийского полка ПВО Сухопутных войск США.

Всего на Окинаве находятся более 50 тысяч американских военнослужащих, которые, судя по сводкам криминальной хроники, часто путают армейскую службу с курортом. С 1972-го года они совершили около шести тысяч преступлений против местного населения, в том числе много тяжких: около 100 убийств, свыше 300 изнасилований и более 200 ДТП со смертельным исходом. Массовые протесты против бесчинств гостей из США продолжаются уже 20 лет.

© AP Photo / Shizuo KambayashiПротесты против военных баз США в Японии. 2016 год
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Протесты против военных баз США в Японии. 2016 год

Спусковым крючком народных волнений послужил инцидент, произошедший 4 сентября 1995 года. Трое военнослужащих базы Camp Hansen вблизи поселка Кин уезда Куигами затащили в машину местную 12-летнюю школьницу. Бравые морпехи избили и связали подростка, вывезли в безлюдную местность и изнасиловали. Всех троих судил японский суд по японским законам, хотя выдачи преступников пришлось добиваться почти месяц. В итоге двоих военнослужащих приговорили к десяти годам тюрьмы, третьего — к шести с половиной, поскольку не удалось доказать, что он непосредственно участвовал в преступлении. Американцы неохотно сотрудничали со следствием, пытаясь выгородить своих всеми возможными способами, включая очень циничные. С подачи командования осужденных семьи преступников обвинили японский суд… в расизме. Дело в том, что все три насильника были афроамериканцами. Впрочем, надежное "алиби", неоднократно срабатывавшее в США, в патриархальной Японии дало сбой — преступники отправились в тюрьму.

Вертолет частной военной компании DynCorp в Багдаде, Ирак
© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
Дебош, убийства и "распил". Как привыкли воевать американские наемники
Страсть американских военнослужащих к японским школьницам породила десятки подобных случаев. В феврале 2008 года морской пехотинец был арестован по обвинению в изнасиловании 14-летней девочки в городе Тятан. Власти Окинавы призвали местных жителей не отпускать детей в школу одних. Это помогало далеко не всегда, и японцы окончательно разочаровались в своих "защитниках".

В июле 2016 года американская и японская администрации приняли решение об ограничении правовых привилегий американцев по Соглашению о статусе вооруженных сил США в Японии. Изнасилований и "пьяных" ДТП действительно поубавилось. Однако последние летные инциденты говорят о том, что разногласия между гостями и хозяевами сохраняются. Японские граждане планируют очередной массовый митинг против военного присутствия США. А американцы продолжают строить военные базы — они уже огородили на побережье площадь в 160 гектаров для новой вертолетной площадки.

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Безопасность
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
kamed71
М-да, не те самураи нынче........
09:08
24.01.2018
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Александр Смирнов
япошкам позно пить боржоми, они уже захвачены, наивные и непомнящие своей истории.
09:17
24.01.2018
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