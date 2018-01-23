Российские десантники примут участие в сверхдальнем лыжном переходе

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Старт лыжного перехода военнослужащих ВДВ России с общей дистанцией более 7,5 тысячи километров назначен в десяти городах РФ на 3 февраля, сообщил во вторник департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

В сверхдальнем лыжном переходе, который пройдет на территориях Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов РФ, примут участие около 300 наиболее подготовленных российских десантников.

"В Новороссийске, Пскове, Костроме, Туле, Смоленске, Ульяновске, Камышине, Белгороде, Кубинке, Рязани одновременно начнется лыжный переход десантников, посвященный 100-летию РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Старт беспрецедентного перехода с общей дистанцией свыше 7500 километров назначен на 3 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для участия команд лыжников в значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на дистанции, весь маршрут был предварительно разбит на десять отдельных частей с финишем в Рязанской области. Самый дальний маршрут — более 1,3 тысячи километров — достался команде десантников из Новороссийска; наиболее сложные участки перехода предстоит преодолеть команде из Тулы.

На основании приказа народного комиссара по военным делам 29 августа 1918 года началось формирование Первых Рязанских советских пехотных курсов командного состава Рабоче-крестьянской Красной армии. 4 марта 1959 года Рязанское Краснознаменное высшее общевойсковое командное училище (РКВОКУ) было объединено с Воздушно-десантным училищем, передислоцированным из Алма-Аты, и стало готовить командиров взводов ВДВ. 28 июля 1962 года был произведен первый выпуск офицеров-десантников с высшим образованием. 23 марта 1964 года РКВОКУ было преобразовано в Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознаменное училище. 22 февраля 1968 года училище было награждено вторым орденом Красного Знамени и переименовано в Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище.