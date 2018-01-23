Российские десантники примут участие в сверхдальнем лыжном переходе

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Старт лыжного перехода военнослужащих ВДВ России с общей дистанцией более 7,5 тысячи километров назначен в десяти городах РФ на 3 февраля, сообщил во вторник департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.
В сверхдальнем лыжном переходе, который пройдет на территориях Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов РФ, примут участие около 300 наиболее подготовленных российских десантников.
"В Новороссийске, Пскове, Костроме, Туле, Смоленске, Ульяновске, Камышине, Белгороде, Кубинке, Рязани одновременно начнется лыжный переход десантников, посвященный 100-летию РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Старт беспрецедентного перехода с общей дистанцией свыше 7500 километров назначен на 3 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для участия команд лыжников в значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на дистанции, весь маршрут был предварительно разбит на десять отдельных частей с финишем в Рязанской области. Самый дальний маршрут — более 1,3 тысячи километров — достался команде десантников из Новороссийска; наиболее сложные участки перехода предстоит преодолеть команде из Тулы.