Корабль Балтфлота "Перекоп" впервые пройдет Северным морским путем

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Экипаж учебного корабля Балтийского флота (БФ) "Перекоп" начал подготовку к дальнему походу, в ходе которого побывает в четырех океанах и впервые пройдет Северным морским путем, сообщил РИА Новости представитель Западного военного округа Игорь Мугинов.

По его информации, выход корабля из пункта базирования в Кронштадте запланирован на второй квартал 2018 года.

"Экипаж учебного корабля БФ "Перекоп" приступил к подготовке для дальнего похода, в ходе которого впервые пройдет Северным морским путем. Планируется, что в рамках похода корабль пройдет через четыре океана, зайдет в Севастополь и Владивосток, где проведет смену курсантов, а также с деловыми визитами посетит ряд иностранных портов", — сказал Мугинов.

Учебный корабль первого ранга "Перекоп" проекта 887 построен в 1976 году на Щецинской судоверфи в Польше для Военно-морского флота СССР. Он оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение.

Сейчас Ленинградская военно-морская база БФ располагает двумя учебными кораблями первого ранга, которые решают задачи морской практики курсантов — "Смольный" и "Перекоп".