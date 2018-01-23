Бондарев не исключил, что на базе С-400 создадут оружие пятого поколения

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев не исключает, что на базе С-400 будет создаваться вооружение пятого поколения.

"С-400 по техническим характеристикам превосходит западные аналоги. Распознаёт угрозу на большем расстоянии, мгновенно поражает цель, практически не подвластна всевозможным средствам РЭБ противника. Вместе с тем, у этих зенитно-ракетных комплексов огромный модернизационный потенциал. Думаю, на их базе будут создаваться вооружения пятого поколения", — заявил он РИА Новости.