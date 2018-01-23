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Безопасность

Бондарев не исключил, что на базе С-400 создадут оружие пятого поколения

16:1623.01.2018
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВиктор Бондарев. Архивное фотоВиктор Бондарев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев не исключает, что на базе С-400 будет создаваться вооружение пятого поколения.

Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Военный эксперт: в США считают С-400 опасными? Огорчу их еще больше

"С-400 по техническим характеристикам превосходит западные аналоги. Распознаёт угрозу на большем расстоянии, мгновенно поражает цель, практически не подвластна всевозможным средствам РЭБ противника. Вместе с тем, у этих зенитно-ракетных комплексов огромный модернизационный потенциал. Думаю, на их базе будут создаваться вооружения пятого поколения", — заявил он РИА Новости.

Реальный "Триумф": зенитно-ракетный комплекс С-400 на боевом посту
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкС-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — это зенитный ракетный комплекс нового поколения.Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим для обеспечения безопасности полетов российской авиагруппы в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — это зенитный ракетный комплекс нового поколения.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСистема предназначена для защиты объектов от ударов авиации или баллистических ракет противника, в том числе в условиях радиоэлектронного противодействия.Прохожие фотографируются на фоне зенитной ракетной системы С-400 Триумф во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади
© РИА Новости / Илья Питалев
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Система предназначена для защиты объектов от ударов авиации или баллистических ракет противника, в том числе в условиях радиоэлектронного противодействия.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 может применяться ночью и днем в любых географических и погодных условиях даже при сильном радиоэлектронном противодействии.Комплекс ПВО С-400 Триумф заступает на охрану российских воздушных границ в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 может применяться ночью и днем в любых географических и погодных условиях даже при сильном радиоэлектронном противодействии.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанк"Триумф" создан на основе действующих российских комплексов С-300, но обладает существенно лучшими тактико-техническими возможностями: по эффективности, по зоне охвата, а также по многообразию целей.Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Триумф" создан на основе действующих российских комплексов С-300, но обладает существенно лучшими тактико-техническими возможностями: по эффективности, по зоне охвата, а также по многообразию целей.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ состав С-400 входят: пункт боевого управления с радиолокационным комплексом обнаружения, до шести зенитных ракетных комплексов, управляемые ракеты двух типов, а также всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф на выставочной площадке на полигоне Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В состав С-400 входят: пункт боевого управления с радиолокационным комплексом обнаружения, до шести зенитных ракетных комплексов, управляемые ракеты двух типов, а также всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие у пульта управления транспортно-пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".Военнослужащие у пульта управления транспортно-пусковой установки ЗРК С-400 Триумф в Гвардейском Краснознаменном зенитно-ракетном полку воздушно-космической обороны, который дислоцируется в городе Электросталь
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие у пульта управления транспортно-пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВсе процессы боевой работы "Триумфа" — обнаружение, распределение целей между ЗРК, их захват, сопровождение и опознавание, выбор типа ракет, пуск, захват и наведение, а также оценка результатов стрельбы — автоматизированы.Военнослужащие 4-й бригады ПВО войск Воздушно-космической обороны (ВКО) во время развертывания Пусковой установки зенитной ракетной системы комплекса С-400 Триумф на полигоне в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Все процессы боевой работы "Триумфа" — обнаружение, распределение целей между ЗРК, их захват, сопровождение и опознавание, выбор типа ракет, пуск, захват и наведение, а также оценка результатов стрельбы — автоматизированы.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСлужащие боевых расчетов зенитного ракетного полка соединения ПВО Восточного военного округа на боевом дежурстве по противовоздушной обороне.
После торжественного ритуала заступления на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" были развернуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства Приморья.Служащие боевых расчетов зенитного ракетного полка соединения ПВО Восточного военного округа на боевом дежурстве по противовоздушной обороне
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Служащие боевых расчетов зенитного ракетного полка соединения ПВО Восточного военного округа на боевом дежурстве по противовоздушной обороне.
После торжественного ритуала заступления на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" были развернуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства Приморья.
© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкЗРК способен поразить аэродинамические цели на расстоянии более 250 километров и высоте до 27 километров, а баллистические цели - на расстоянии до 60 километров.Пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф во время Международных военных учений Боевое содружество на полигоне Ашулук в Астраханской области
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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ЗРК способен поразить аэродинамические цели на расстоянии более 250 километров и высоте до 27 километров, а баллистические цели - на расстоянии до 60 километров.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКомандный пункт системы "Триумф" может обеспечить интегрирование зенитно-ракетной системы в структуру управления любой системы ПВО.Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Командный пункт системы "Триумф" может обеспечить интегрирование зенитно-ракетной системы в структуру управления любой системы ПВО.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВсе средства комплекса С-400 размещаются на колесных шасси высокой проходимости, поэтому их можно перевозить железнодорожным, водным и воздушным транспортом.Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 на территории государственного полигона Капустин Яр
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Все средства комплекса С-400 размещаются на колесных шасси высокой проходимости, поэтому их можно перевозить железнодорожным, водным и воздушным транспортом.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗенитная ракетная система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии 28 апреля 2007 года. Первый дивизион и командный пункт ЗРС "Триумф" заступил на боевое дежурство в том же году в Подмосковье.Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф во время учений подразделений ракетного полка по выполнению задач боевого дежурства в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии 28 апреля 2007 года. Первый дивизион и командный пункт ЗРС "Триумф" заступил на боевое дежурство в том же году в Подмосковье.
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