Росгвардия может получить боевую экипировку "Витязь" в 2018 году

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Группы задержания Росгвардии могут получить новую боевую экипировку "Витязь" в 2018 году, сообщил на брифинге начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных.

"Комплект боевой экипировки "Витязь" был разработан специально для сотрудников вневедомственной охраны, для групп задержания. Он получился удачным, думаю, в этом и следующем году мы приступим к его массовой закупке", — сказал он.

Заровнятных отметил, что новая боевая экипировка разрабатывается и для других подразделений Росгвардии, в частности для сотрудников ОМОН и СОБР, военнослужащих воинских частей специального назначения.