Вертолеты уничтожили подлодку "противника" во время учений Балтфлота

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Военные Балтийского флота опубликовали видео с учений вертолетчиков по уничтожению подлодки, сообщает пресс-служба Балтфлота во вторник.

"Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ авиабазы морской авиации Балтийского флота провели учение по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с выполнением практического бомбометания", — также говорится в сообщении.

Подлодку "противника" имитировала морская ориентирная авиабомба (ОМАБ). Полеты и бомбометание выполнялись по установленному маршруту над морским полигоном.