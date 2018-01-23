Шойгу рассказал о подготовке проведения совместных учений с Вьетнамом

ХАНОЙ, 23 янв — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о подготовке плана сотрудничества в военной сфере и проведения совместных учений с Вьетнамом на ближайшие три года, рассчитывается, что план будет подписан в ближайшее время.

"Сотрудничество между нашими странами носит стратегический, дружественный характер", — сказал Шойгу на переговорах с президентом Вьетнама Чаном Дай Куангом.

По его словам, это подтверждается регулярностью встреч, в том числе, на высшем уровне между президентами России и Вьетнама.

Шойгу отметил, что ранее во вторник на встрече с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем были обсуждены шаги, которые необходимо сделать для реализации договоренностей лидеров двух стран.

"Мы подготовили план на ближайшие три года, с 2018-го по 2020-й, план нашего сотрудничества в военной сфере, план проведения совместных мероприятий, встреч, учений", — сказал Шойгу.

Позднее на встрече с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом Шойгу сообщил, что "рассчитываем, что этот план будет подписан в ближайшее время".

По словам Шойгу, планом предусматривается большое количество учений различного уровня, встреч и других совместных мероприятий.

Шойгу также отметил, что Россия и Вьетнам имеют большой совместный боевой опыт, который нужно использовать и приумножать.

По его оценке, Россия и Вьетнам — "это страны, которые многие десятилетия подтверждали и доказывали взаимную дружбу и уважение".

Партнерство России и Вьетнама, сказал Шойгу, направлено на обеспечение обороноспособности двух государств, это исторический опыт, который надо передать будущим поколениям.