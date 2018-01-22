ВДВ России проведут в январе более 30 учений с боевой стрельбой

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России в январе 2018 года проведут более 30 учений различного уровня с десантированием и боевой стрельбой, сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

"До конца января 2018 года военнослужащие Воздушно-десантных войск станут участниками более 30 учений различного уровня, которые будут проводиться на территориях полигонов воинских частей и соединений ВДВ", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что "в ходе мероприятий боевой подготовки планируется осуществлять десантирование на различные площадки приземления с последующим выполнением ближайших задач; все учения будут проводиться на местности с боевой стрельбой".

В течение 2018 года ВДВ, по информации Минобороны России, будут выполнять задачи по повышению боевых возможностей войск, переоснащению соединений и воинских частей на современные образцы вооружения и военной техники, а также совершенствовать методы управления подразделениями, тактическими группами, приданными силами и средствами в условиях кризисных ситуаций.

В настоящее время на вооружении парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений ВДВ России находятся боевые машины десанта БМД-2, БМД-4М, бронетранспортеры БТР-Д, БТР-МДМ и другая специальная техника, созданная на их базе.