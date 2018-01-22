Полковник Никитин назначен командиром гвардейской Таманской дивизии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Командиром 2-й гвардейской Таманской ордена Октябрьской революции Краснознаменной ордена Александра Суворова мотострелковой дивизии, дислоцированной в поселке Калининец Наро-Фоминского района Московской области, назначен полковник Евгений Никитин, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Игорь Мугинов.
"Командиром гвардейской Таманской мотострелковой дивизии назначен полковник Евгений Валентинович Никитин", — сказал Мугинов.
По его информации, Никитин окончил Уссурийское Суворовское, Благовещенское танковое военное училище (1999), Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ (2006); последовательно прошел должности от командира танкового взвода до начальника штаба мотострелковой дивизии; служил в различных военных округах.
Гвардейская Таманская мотострелковая дивизия входит в состав Первой гвардейской танковой армии ЗВО. На вооружении дивизии — танки Т-72Б3 новейшей модификации, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры различных моделей.