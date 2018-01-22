Саратовские артиллеристы получили новейшие гаубицы "Мста-С"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" в последней модификации 2С19М2 впервые поступили на вооружение учебного центра ракетных войск и артиллерии в Саратове, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Первые образцы самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" новейшей модификации М2 поступили на вооружение 631-го учебного центра ракетных войск и артиллерии, дислоцированного в Саратове", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦВО пояснили, что на модернизированном орудии установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена прицельная скорострельность, а также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности. Новая версия гаубицы может вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, а также высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".

Гаубица "Мста-С" предназначена для поражения живой силы, бронированной и небронированной боевой техники, полевых фортификационных сооружений, пунктов управления противника и объектов тыла. Она оснащена автоматизированной системой управления и наведения огня "Успех-С" с баллистическим вычислителем, аппаратурой топографической привязки и ориентирования, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.