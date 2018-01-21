Подводники Тихоокеанского флота провели учения по тушению пожара

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Личный состав подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) на "отлично" справился с тушением учебного пожара, сообщила пресс-служба ТОФ.

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Ранее некоторые СМИ сообщили, что во Владивостоке произошел пожар в районе бухты Улисс.

"На территории соединения подводных кораблей ТОФ среди личного состава проводились учения по тушению пожара на пирсе с использованием имитации. Условное возгорание было ликвидировано за шесть минут. Личный состав справился на "отлично", — говорится в сообщении.