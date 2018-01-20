Экипажи Су-24 и Су-30 ЧФ приступили к учебным полетам на боевое применение

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Экипажи бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-30 Морской авиации Черноморского флота (ЧФ) на учениях приступили к полетам на боевое применение, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.

"Летчики Черноморского флота на фронтовых бомбардировщиках Су-24 и многоцелевых истребителях Су-30 в течение суток отработали одиночные полёты с выполнением бомбометания и стрельбой неуправляемыми и управляемыми ракетами по наземным целям на полигоне Опук", — сказал он.

Как отметил Трухачев, полёты на противолодочную подготовку выполнили экипажи вертолётов Ка-27 и самолёты Бе-12. Для обеспечения полётов задействованы все аэродромы авиации флота. Задачи в небе решали до 20 самолётов и вертолётов, они выполнили порядка 50 вылетов. В 2017 году летчики Черноморского флота выполнили около 5 000 часов налета. В полигонах боевой подготовки летчики отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским и береговым целям, минные постановки, ведение воздушной разведки, десантирование, поиск подводных лодок, выполнив порядка 4 000 боевых упражнений.

Трухачев сообщил, что в Средиземном море экипажи палубных вертолетов несли боевое дежурство на борту фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России. Подготовка летного состава включает выполнение лётчиками полётов днём, ночью и в сложных метеорологических условиях самостоятельно, в составе авиационных подразделений и во взаимодействии с корабельными и сухопутными группировками флота.