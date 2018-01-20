Военные Тихоокеанского флота отработали спасение человека из воды

ВЛАДИВОСТОК, 20 янв — РИА Новости. Вертолет Ка-27 и БПК "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого отработали поиск и спасение плавающих в воде людей, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"В рамках отработки большим противолодочным кораблем (БПК) "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) летчики палубного вертолета Ка-27 и экипаж корабля провели в акватории залива Петра Великого тренировку по поиску и спасению людей, плавающих на воде", — рассказал Николай Воскресенский.

Экипаж Ка-27 выполнил более 10 взлетов и посадок на палубу БПК. Моряки в это время отрабатывали управление кораблем при взлете и посадке вертолета. Экипаж Ка-27 выполнил поиск в заданном районе Японского моря и обнаружил нуждающегося в помощи человека, в роли которого выступил манекен. В указанную точку с корабля направили скоростную лодку со спасателями. Они подняли из воды пострадавшего, доставили его на БПК для оказания там первой медицинской помощи.

"Сегодня же экипаж "Адмирала Трибуца" во взаимодействии с самолетами Ил-38 морской авиации ТОФ проведет учения по организации одиночным кораблем противовоздушной обороны, а также по поиску подводной лодки условного противника", — отметил Воскресенский.