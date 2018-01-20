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Безопасность

Военные Тихоокеанского флота отработали спасение человека из воды

08:5120.01.2018
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© РИА Новости / Виталий АньковВертолет и БПК Адмирал Трибуц Тихоокеанского флота. Архивное фотоВертолет и БПК Адмирал Трибуц Тихоокеанского флота. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 20 янв — РИА Новости. Вертолет Ка-27 и БПК "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого отработали поиск и спасение плавающих в воде людей, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Тихоокеансий флот. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На ТОФ прошла комплексная тренировка по антитеррору
"В рамках отработки большим противолодочным кораблем (БПК) "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) летчики палубного вертолета Ка-27 и экипаж корабля провели в акватории залива Петра Великого тренировку по поиску и спасению людей, плавающих на воде", — рассказал Николай Воскресенский.

Экипаж Ка-27 выполнил более 10 взлетов и посадок на палубу БПК. Моряки в это время отрабатывали управление кораблем при взлете и посадке вертолета. Экипаж Ка-27 выполнил поиск в заданном районе Японского моря и обнаружил нуждающегося в помощи человека, в роли которого выступил манекен. В указанную точку с корабля направили скоростную лодку со спасателями. Они подняли из воды пострадавшего, доставили его на БПК для оказания там первой медицинской помощи.

"Сегодня же экипаж "Адмирала Трибуца" во взаимодействии с самолетами Ил-38 морской авиации ТОФ проведет учения по организации одиночным кораблем противовоздушной обороны, а также по поиску подводной лодки условного противника", — отметил Воскресенский.

Возвращение подлодки "Комсомольск-на-Амуре" в боевой состав ТОФ
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПодлодка "Комсомольск-на-Амуре", которая прошла модернизацию на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае, принята в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ).Дизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Подлодка "Комсомольск-на-Амуре", которая прошла модернизацию на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае, принята в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ).
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ пятницу во Владивостоке состоялась торжественная церемония ввода в боевой состав Тихоокеанского флота большой дизельной подводной лодки "Комсомольск-на-Амуре".Моряки-подводники на торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота подводной лодки Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус после ремонта и модернизации
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В пятницу во Владивостоке состоялась торжественная церемония ввода в боевой состав Тихоокеанского флота большой дизельной подводной лодки "Комсомольск-на-Амуре".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПодлодка "Комсомольск-на Амуре" проекта 877 "Варшавянка" ("Палтус") была спущена на воду в 1991 году.Дизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Подлодка "Комсомольск-на Амуре" проекта 877 "Варшавянка" ("Палтус") была спущена на воду в 1991 году.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСправа налево: командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.Дизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре вернулась в боевой состав Тихоокеанского флота
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Справа налево: командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ 2003 году субмарину перевели на ремонт сначала в поселок Большой Камень, затем на Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край), но из-за нехватки финансирования работы были отложены. Ремонт лодки завершился в 2016 году.Дизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В 2003 году субмарину перевели на ремонт сначала в поселок Большой Камень, затем на Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край), но из-за нехватки финансирования работы были отложены. Ремонт лодки завершился в 2016 году.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов (второй слева) вручает командиру подводной лодки "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус" капитану 2-го ранга Андрею Бодаку подарочные сертификаты.Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов вручает командиру подводной лодки Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус капитану 2-го ранга Андрею Бодаку подарочные сертификаты
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов (второй слева) вручает командиру подводной лодки "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус" капитану 2-го ранга Андрею Бодаку подарочные сертификаты.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКомандующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц от имени Военного совета флота поблагодарил специалистов завода за проделанную работу и поздравил подводников с вступлением в строй модернизированной подлодки.Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц выступает на торжественной церемонии ввода в боевой строй подводной лодки Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус после ремонта и модернизации
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц от имени Военного совета флота поблагодарил специалистов завода за проделанную работу и поздравил подводников с вступлением в строй модернизированной подлодки.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус" у пирса во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации на Амурском судостроительном заводе.Дизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус" у пирса во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации на Амурском судостроительном заводе.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус" у пирса во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации на Амурском судостроительном заводе.Дизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус" у пирса во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации на Амурском судостроительном заводе.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус" во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации на Амурском судостроительном заводе.Дизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус" во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации на Амурском судостроительном заводе.
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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Александр Рязанцев
вот это новость ! какие молодцы ! мы ими гордимся ! )))
09:21
20.01.2018
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