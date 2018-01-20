Экс-командующий Балтфлотом: ВМФ нужны предлагаемые на экспорт мини-подлодки

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Малые и сверхмалые подводные лодки надо продавать желательно дружественным странам, а также возобновить их строительство для Военно-морского флота (ВМФ) России, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Рособоронэкспорт ранее заявил о готовности поставить иностранным заказчикам до 10 различных образцов малых и сверхмалых подводных лодок водоизмещением от 130 до 1 тысячи тонн. По словам заместителя генерального директора Рособоронэкспорта Игоря Севастьянова, рост интереса к малым и сверхмалым субмаринам отмечается в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

"Эти подводные лодки предназначены не для больших автономных переходов, а для ведения разведки, проникновения к объектам, представляющим интерес, в военно-морских базах и портах. Я считаю, что если спрос на международном рынке на них есть, то строить и продавать надо. Это выгодно для России", — заявил РИА Новости Валуев.

По его словам, технология строительства малых и сверхмалых субмарин в РФ освоена, и она сравнительно несложная.

"Мы имели свои сверхмалые подлодки, но в 1990-х годах они были утилизированы. Одна из них перед "порезкой на иголки", кстати сказать, участвовала на Балтике в съемках комедии "Особенности национальной рыбалки", — отметил адмирал.

По его мнению, оружие желательно продавать дружественным странам. "И тактико-технические характеристики экспортной продукции все-таки должны быть ниже, чем у тех образцов, которые производятся для Вооруженных сил России. Мы всегда так делали, чтобы иметь преимущество", — подчеркнул Валуев.

"ВМФ России для защиты военно-морских баз от диверсионных сил и средств вероятного противника и обследования наших портовых объектов такие подводные лодки нужны. Достаточно было бы построить примерно по пять единиц для каждого из четырех флотов российского ВМФ — для наблюдения за подводной средой вблизи наших баз наряду с системой стационарного наблюдения и буями", — заключил адмирал.

Малые и сверхмалые подводные лодки предназначены, в основном, для выполнения специальных, в частности, разведывательных и диверсионных задач. Низкие уровни шумности и электромагнитных полей обеспечивают им малую заметность.