В Крыму прошли учения с развертыванием С-400 на необорудованных позициях

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ракетчики провели учения в Крыму, в ходе которого совершили марш и выполнили развертывание ЗРК С-400 "Триумф" на необорудованных позициях, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

"В Крыму личный состав зенитного ракетного полка (ЗРП) из состава соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провёл учения по передислокации с совершением марша, инженерным оборудованием, маскировкой и развертыванием пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-400 на необорудованных позициях", — сказал он.

Сообщается, что на учения личный состав полка, вооруженный С-400 "Триумф", выполнил комплексную тактическую задачу. Военные совершили марш в новый район с пополнением боезапаса на пункте боепитания.

Отмечается, что по прибытии в район личный состав произвёл инженерное оборудование и маскировку боевой позиции, перевёл технику в боевое положение, выполнил ориентирование средств ЗРК С-400 на местности. Затем в целях проверки точности топопривязки расчёты выполнили поиск и захват контрольной цели, в роли цели выступил беспилотник.

Учения проводились в течение трёх дней, руководил ими командир соединения генерал-майор Николай Верепаха.