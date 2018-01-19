В Поволжье провели учебную операцию по "сирийскому сценарию"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе учений, проходящих в Оренбургской области, ликвидировали условное бандформирование, применив приемы разведки, освоенные в ходе сирийской кампании, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
Всего в учениях задействовано более 10 тысяч военнослужащих. Манёврами руководит командующий 2 общевойсковой армией генерал-майор Рустам Мурадов, которому после возвращения из Сирии было присвоено звание героя России.
"На полигонах Поволжья более 10 тысяч военнослужащих осваивают опыт боевых действий, полученный командованием ЦВО в Сирии. Основные манёвры прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области, где подразделения апробировали новые способы ведения боя. По замыслу учений, войска должны были уничтожить крупное незаконное вооруженное формирование без непосредственного соприкосновения с противником", — говорится в сообщении.
Как рассказали в ЦВО, военнослужащие использовали против "террористов" связку из средств разведки и подразделений огневого поражения, которые координировались через автоматизированные системы управления. Координаты целей и данные для корректировки огня поступали с беспилотников и средств наземной разведки по радиоканалам в течение нескольких секунд.
"Это позволяло в реальном времени контролировать эффективность огневых налетов и проводить их корректировку. За новыми способами ведения боевых действий наблюдали все командиры соединений и воинских частей 2 общевойсковой армии", — добавили в ЦВО.
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