В инженерных войсках появятся "ударные" подразделения

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В бригадах и полках инженерных войск РФ к концу года появится по одному "ударному" подразделению, сообщил начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
По его словам, с их появлением "кардинального пересмотра тактики применения войск не произойдет", но изменится качество инженерного обеспечения и возрастет скорость выполнения таких задач.
"Так, например, одним из наиболее важных качеств инженерно-штурмовых подразделений является их универсальность — от специфических инженерных задач, разминирования местности и объектов до непосредственного подавления сопротивления противника в любом укрепленном огневом сооружении", — отметил Ставицкий.
"Одной из основных задач инженерных войск в САР является разминирование. В ходе ее выполнения прошли апробацию многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", управляемые досмотровые комплексы "Скарабей" и "Сфера". Принятие их на снабжение запланировано на 2018 год", — сообщил генерал.