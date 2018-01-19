В инженерных войсках появятся "ударные" подразделения

Во время занятий по специальной подготовке в 66-м учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ. Архивное фото

Во время занятий по специальной подготовке в 66-м учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ. Архивное фото

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В бригадах и полках инженерных войск РФ к концу года появится по одному "ударному" подразделению, сообщил начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"Сейчас инженерно-штурмовые, инженерно-разведывательные подразделения и подразделения специального минирования готовятся к применению. Мы рассчитываем, что к концу 2018 года в бригадах и полках будет по одному "ударному" подразделению", — приводит газета "Известия" его слова.

По его словам, с их появлением "кардинального пересмотра тактики применения войск не произойдет", но изменится качество инженерного обеспечения и возрастет скорость выполнения таких задач.

"Так, например, одним из наиболее важных качеств инженерно-штурмовых подразделений является их универсальность — от специфических инженерных задач, разминирования местности и объектов до непосредственного подавления сопротивления противника в любом укрепленном огневом сооружении", — отметил Ставицкий.

Он также рассказал о вооружении, которое тестировалось в Сирии и теперь будет принято на вооружение.

"Одной из основных задач инженерных войск в САР является разминирование. В ходе ее выполнения прошли апробацию многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", управляемые досмотровые комплексы "Скарабей" и "Сфера". Принятие их на снабжение запланировано на 2018 год", — сообщил генерал.