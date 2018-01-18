Саперы разминируют около 300 гектаров территории в районе аэродрома Бельбек

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Инженерные подразделения Черноморского флота (ЧФ) приступили к обезвреживанию 300 гектаров местности в Севастополе в районе поселка Любимовка и аэродрома Бельбек от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщила в четверг пресс-служба Южного военного округа.
Отмечается, что военные инженеры ЧФ, выполняющие задачи разминирования, оснащены всей необходимой специальной техникой, оборудованием и защитными средствами.
С 1 января 2015 года на всей территории Крыма и Севастополя задачи по обезвреживанию местности от взрывоопасных предметов возложены на подразделения инженерных войск ЧФ. С этой целью территория Крымского полуострова разделена на три сектора, за каждым из которых закреплена одна из инженерных воинских частей ЧФ.
За три года флотские саперы в Крыму обнаружили и ликвидировали более 100 тысяч взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны.