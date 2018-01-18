Антонов: у России есть вопросы к США по поводу выполнения договора об СНВ

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. РФ выполнит обязательства по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но у Москвы есть вопросы к США на этот счет, в частности, в отношении переоборудования части американских СНВ, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.

"К февралю 2018 года Россия и США должны выйти на уровни стратегических наступательных вооружений, предусмотренные ДСНВ. Мы свои обязательства выполним. Что касается выполнения условий Договора со стороны США, то у нас есть вопросы на этот счет. В частности, в отношении переоборудования части американских СНВ", — сказал Антонов.

По его словам, "как заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих российских СМИ 11 января, это возможно только в том случае, если другая сторона верифицирует такие изменения, чтобы убедиться в отсутствии возвратного потенциала".

"Пока таких доказательств у России нет, и это вызывает определенную озабоченность. Продолжаем диалог по этим вопросам с американской стороной. Надеемся, что США также недвусмысленно выполнят свои обязательства по Договору", — подчеркнул Антонов.

Контрольный срок выполнения ДСНВ наступает 5 февраля 2018 года.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.