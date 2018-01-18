РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Ще не вмерли. Что происходит с украинскими кораблями в Крыму

08:0018.01.2018
(обновлено: 08:08 18.01.2018)
075033
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКорабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Вадим Саранов. Украина, по всей видимости, больше не претендует на статус великой морской державы. Комментируя готовность Москвы вернуть Киеву остатки украинского флота, премьер-министр Владимир Гройсман на днях заявил, что вместе с военной техникой Россия должна вернуть Украине весь Крым. Это было воспринято экспертами как фактический отказ Киева от предложения России. Сегодня на полуострове остаются девять кораблей, которые до крымских событий числились в боевом составе ВМСУ. Удивительно, но факт — большинство из них на тот момент находились в нормальном техническом состоянии, по крайней мере, они могли самостоятельно выходить в море. О том, что происходит с украинскими кораблями сейчас и почему они вдруг стали не нужны Киеву, — в материале РИА Новости.

Из четырех корветов небоеготов только один

Самым "рабочим" классом кораблей украинского флота до 2014 года были корветы, причем из четырех остающихся в Крыму кораблей вплоть до конца 2013 года в море были способны выйти как минимум три. Самый молодой из них, противолодочный корвет "Тернополь" включен в состав ВМСУ в феврале 2006-го. Корвет (в прошлой жизни малый противолодочный корабль проекта 1124М "Альбатрос") заложен еще во времена СССР на киевском заводе "Ленинская кузница", однако строительство и испытания затянулись на целых 15 лет. У него репутация одного из самых боеготовых кораблей ВМСУ — в последнем дальнем походе он побывал накануне Евромайдана. В конце 2013 года корабль участвовал в учениях НАТО "Активные усилия" в Средиземном море.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Гройсман предложил России "вернуть" Крым вместе с военной техникой
Второй находящийся в Крыму украинский противолодочный корвет проекта 1124М, "Луцк", спущен на воду в 1993 году. До 2008 года нес активную по меркам украинского флота службу. На его счету участие в более чем двадцати международных учениях, а также операциях по охране судоходства в Аденском заливе. С 2008-го корабль не выходил в море. Как утверждают в ВМСУ, на момент перехода под контроль России корабль был в ремонте, и его техническая готовность составляла 80 процентов.

Самый старый из украинских противолодочных кораблей, корвет "Хмельницкий" проекта 1241.2, приняли в эксплуатацию в 1985 году. Корабль преимущественно находился в резерве и почти не выходил в море. Однако в 2012-2013 годах его отремонтировали и модернизировали, в частности, ввели в строй гидроакустический комплекс. Летом 2013-го "Хмельницкий" участвовал в совместных российско-украинских учениях "Фарватер мира-2013" в Черном море и военно-морском параде в Севастополе. 

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКорабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017

Серьезный ремонт накануне крымских событий прошел и ракетный корвет "Приднепровье" советского проекта 12411Т. Корабль, который изначально относили к классу больших ракетных катеров, спущен на воду в 1982-м. В 2012-2013 годах Черноморский судостроительный завод в Николаеве восстановил обшивку корпуса "Приднепровья", отремонтировал винторулевую группу, донную арматуру. В ноябре 2013-го корвет выходил в Черное море, экипаж выполнил артиллерийские стрельбы и провел учения по противодиверсионной обороне. 

Вторая жизнь "Запорожья"

Украинские минно-тральные силы представлены в Крыму морскими тральщиками советской постройки "Чернигов" и "Черкассы" проекта 266М. Тральщики этого типа считаются достаточно надежными кораблями. Вплоть присоединения Крыма к России они регулярно выходили в море. В июле 2013-го МТ "Чернигов" принял участие в международных учениях "Си Бриз-2013". "Черкассы" месяцем позже маневрировал на учениях по внезапной проверке боеготовности. Последнюю попытку вырваться на оперативный простор из заблокированной российскими моряками бухты Донузлав экипажи кораблей предприняли в апреле 2014 года. Но отчаянный план был обречен на провал и закончился групповым песнопением на палубе "Черкасс". После чего корабли без единого выстрела перешли под контроль России.

© РИА Новости / А. ШадринПерейти в фотобанкКорабль управления ВМС Украины "Славутич"
© РИА Новости / А. Шадрин
Перейти в фотобанк
Корабль управления ВМС Украины "Славутич"

Самый большой из находящихся в Крыму украинских кораблей — "Славутич", корабль управления водоизмещением в 5010 тонн. Его тоже не назовешь ржавым корытом. Спущен на воду в октябре 1990-го и с тех пор постоянно участвовал в международных учениях, а в 2000-м  даже совершил трансатлантический переход в США. В августе 2013-го Славутич выступил в роли флагмана активизации группы BLACKSEAFOR. В ходе маневров в Черном море корабль преодолел 1100 морских миль.

Корабли Черноморского флота РФ во время репетиции военного парада в Севастополе
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
"Волчья стая" в вышиванках. Киев готовится напасть на Черноморский флот
Чуть меньше габариты у большого десантного корабля проекта 755 "Константин Ольшанский". Вплоть до 2014-го он тоже регулярно выходил в море. В июле 2013-го "Ольшанский" принял участие в учениях "Си Бриз-2013" и осуществил высадку десанта на побережье. Однако спустя несколько дней на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота на "Ольшанском" вышел из строя один из двигателей. В 2016-м СМИ сообщали, что командование ВМФ России планирует использовать корабль для доставки военных грузов в Сирию. В главкомате Военно-морского флота эту информацию категорически опровергли.

© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкПодводная лодка "Б-435" (бывшая U 01 "Запорiжжя") Черноморского флота РФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Подводная лодка "Б-435" (бывшая U 01 "Запорiжжя") Черноморского флота РФ в Севастополе

Подводная лодка "Запорожье" хоть и превратилась в своеобразный мем, символизирующий деградацию украинского флота, на самом деле имела все шансы на вторую жизнь. С 2010-го на лодке советского проекта 641 силами персонала 13-го судоремонтного завода Минобороны России проводились ремонтные работы, первые самостоятельные выходы корабля в море состоялись в 2012-м. Экипаж даже произвел пробные погружения. Основная часть ремонтных работ завершилась летом 2013-го, корабль покинул завод и перешел к месту постоянного базирования. В этом же году экипаж "Запорожья" проходил стажировку на подводной лодке Черноморского флота России "Алроса".

Не нужны никому

Как видим, в 2014 году Украина оставила в Крыму достаточно "живое" военно-морское соединение. Из девяти кораблей лишь два были не на ходу — корвет "Луцк" и БДК "Константин Ольшанский". Весьма условной можно назвать и боеготовность подводной лодки "Запорожье".
Нежелание Киева забирать все это богатство эксперты связывают не столько с политическими, сколько с экономическими причинами. Очевидно, что украинская экономика сейчас вряд ли потянет нормальное содержание даже такого незначительного флота. Кроме того, почти за четыре года стояния у стенки уже в российском Крыму  техническое состояние кораблей, очевидно, не улучшилось. Также известно, что во время крымских событий некоторые украинские экипажи вывели из строя часть оборудования, восстановить которое в условиях разрыва Киевом ВТС с Россией будет архисложно.

© Фото : Public domain Корабль "Константин Ольшанский". 2012 год
© Фото : Public domain
Корабль "Константин Ольшанский". 2012 год

Всего же, по данным украинских СМИ, сегодня в Крыму находятся 38 ранее входивших в ВСУ кораблей и судов обеспечения. Часть из них к 2014-му уже вывели из эксплуатации и в статусе военного имущества поставили к стенке ожидать разделки на металлолом. Как сообщают источники в ВМФ России,  вопрос о принятии украинских кораблей в боевой состав Черноморского флота всерьез никогда не обсуждался — хватает своих современных, довольно ритмично поставляемых судостроительными предприятия. Более того, состарившаяся техника ВМСУ доставляет российским морякам только лишние хлопоты. Во избежание ЧП командование вынуждено держать на этих кораблях экипажи, которые следят, чтобы не возник пожар, или, чего доброго, они самопроизвольно не затонули.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена