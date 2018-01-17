Три боевых самолета приземлились на шоссе под Ростовом

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Два Су-30М2 и истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые отработали конвейерную посадку на автомобильную дорогу в рамках летных учений, сообщается на сайте Минобороны России. Видео испытаний доступно на YouTube.
В ходе летного тактического учения подразделения охраны ВПП также отразили нападение условных диверсантов, а поисково-спасательный вертолет Ка-27 эвакуировал "раненого" военного.
Отмечается, что до сегодняшнего дня посадку на шоссе выполняли только легкие истребители.