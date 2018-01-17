Звено перехватчиков МиГ-31БМ пополнило авиаполк в Красноярском крае

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Звено модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ пополнило боевой состав истребительного полка 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ЦВО.

МиГ-31БМ может перехватывать баллистические и крылатые ракеты, а также низколетящие орбитальные космические аппараты. Четыре самолета в группе способны контролировать воздушное пространство протяженностью до 1,2 тысячи километров.

"Звено модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступило на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО ЦВО. Самолеты прошли модернизацию на авиапредприятии в Тверской области и пополнили парк истребительного авиаполка, дислоцированного в Красноярском крае", — сказал представитель пресс-службы военного округа.

Он отметил, что за счет новейших авионики и вооружения боевая эффективность МиГ-31БМ в сравнении с базовым истребителем-перехватчиком МиГ-31 возросла почти втрое.

Высотный перехватчик МиГ-31БМ может засечь цели на расстоянии 320 километров и поразить их ракетным оружием на дальности 280 километров. Двигатели Д-30Ф-6 позволяют 40-тонному самолету достигать скорости, близкой к гиперзвуковой. МиГ-31БМ вооружен различными ракетами класса "воздух-воздух" на шести точках подвески и шестиствольной 23-миллиметровой авиационной пушкой. Его максимальная боевая нагрузка составляет девять тонн.

В настоящее время в Воздушно-космических силах России на вооружении и хранении имеется более 250 самолетов МиГ-31 различных модификаций.