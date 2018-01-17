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Безопасность

В Кремле не считают своей тему регулирования частных военных компаний

13:2017.01.2018
9193710
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМосковский Кремль. Архивное фотоМосковский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вопрос о регулировании частных военных компаний не относится к прерогативе Кремля, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Павильоны компаний Рособоронэкспорт и Ростех на Международном авиационно-космическом салоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ранее RT сообщил, что в течение месяца в Госдуму планируется внести проект закона, который легализует деятельность частных военных компаний. О необходимости включить организации такого типа в правовое поле говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я не могу вам какую-то позицию озвучить, Кремль не инициировал подобный законопроект, поэтому и мне неизвестно о том, что какие-то законопроекты сейчас существуют". — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к идее легализации таких компаний.

Отвечая на вопрос о том, признают ли в Кремле деятельность частных военных компаний, Песков отметил, что "это не вопрос Кремля, вопрос, которые не относится к прерогативе Кремля, поэтому мне нечего сюда добавить".

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Безопасность
Комментарии
8 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
grajda nin
незаконные вооруженные формирования - это называется, но к Кремлю это конечно не относится.
14:55
17.01.2018
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Виктор Макаров
Столько лет такое ощущение, что кремлю вообще ни до чего дела нет, а может быть состояния экономики, внутренней политики проваленные в том, вообще "ни до чего дела нет", дела нет до более чем 20 млн. граждан живущих за чертой бедности, дела нет до коррупции разъедающей все уровни власти, дела нет до решений правоохранительных органов и судов, дела нет до того, что творят богатенькие буратины и их отпрыски, а может быть всё таки кремлю делом, тогда и галера в нужном направлении поплывёт, а так ведь болото!
13:37
17.01.2018
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