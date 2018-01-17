В Кремле не считают своей тему регулирования частных военных компаний

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вопрос о регулировании частных военных компаний не относится к прерогативе Кремля, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее RT сообщил, что в течение месяца в Госдуму планируется внести проект закона, который легализует деятельность частных военных компаний. О необходимости включить организации такого типа в правовое поле говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я не могу вам какую-то позицию озвучить, Кремль не инициировал подобный законопроект, поэтому и мне неизвестно о том, что какие-то законопроекты сейчас существуют". — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к идее легализации таких компаний.

Отвечая на вопрос о том, признают ли в Кремле деятельность частных военных компаний, Песков отметил, что "это не вопрос Кремля, вопрос, которые не относится к прерогативе Кремля, поэтому мне нечего сюда добавить".