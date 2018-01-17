В Абхазии российские военные приступили к боевым стрельбам из минометов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости. Молодое пополнение минометных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии на горном полигоне Цабал приступили к боевым стрельбам, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В условиях горно-лесистой местности новобранцам военного соединения предстоит из минометов "Сани" поразить до 100 целей, имитирующих легкобронированную технику, живую силу и огневые точки условного противника", — сказал Астафьев. По его словам, особое внимание в ходе занятий уделяется стрельбе по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами, — возвышенностями, лесополосами.

Боевым стрельбам предшествовали тренировки, в ходе которых личный состав отработал около 20 нормативов по специальной подготовке, в том числе приведение миномета к бою, в походное положение, определение установок для стрельбы и смена огневой позиции.

Всего в огневых мероприятиях принимают участие более 200 военнослужащих базы. Около половины из них прибыли в соединение в конце прошедшего года, в рамках осенней призывной кампании.