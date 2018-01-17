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Безопасность

Затыкать пробоины деньгами. Новые и дорогие корабли НАТО не готовы к бою

08:0017.01.2018
(обновлено: 08:10 17.01.2018)
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CC BY-SA 4.0 / Ein Dahmer / Фрегат Baden-Württemberg (Баден-Вюртемберг, проект F125)Фрегат Baden-Württemberg (Баден-Вюртемберг, проект F125)
CC BY-SA 4.0 / Ein Dahmer /

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Сырая электроника, глючное программное обеспечение, перегруженность конструкции и постоянный крен на правый борт — новейший корабль "Баден-Вюртемберг" военно-морских сил Германии с треском провалил морские испытания и вернулся на судоверфь для устранения многочисленных неполадок. Обозреватели западных СМИ уже назвали проект фрегата F125 стоимостью три миллиарда евро крупнейшим фиаско немецкой оборонной промышленности. Впервые в истории страны военная приемка завернула уже построенный корабль. По мнению немецких экспертов, на то, чтобы довести его до ума, уйдут годы.

Авианосец Королева Елизавета на востоке Шотландии перед началом морских испытаний
© AFP 2018 / Andy Buchanan
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Это далеко не первый случай за последнее время, когда дорогие и амбициозные военно-морские проекты западных держав оказываются под угрозой провала из-за посредственной реализации, неподъемных требований заказчика или повышения стоимости. О проблемах новейших и перспективных кораблей и подводных лодок ведущих стран Североатлантического альянса — в материале РИА Новости.

Кособокий немец

Четыре суперсовременных фрегата проекта F125 должны заменить в ВМС Германии устаревающие корабли класса "Бремен". Визитная карточка фрегатов — высокая степень автоматизации. Экипаж F222 "Баден-Вюртемберг" — всего 120 человек, что для 150-метрового корабля водоизмещением семь тысяч тонн действительно очень мало. Этого удалось достичь за счет создания на борту сложного командного центра, оснащенного специальным программным обеспечением и способного при минимальном участии человека управлять всеми корабельными системами — от двигательной установки до систем вооружения.

CC BY-SA 4.0 / Ein Dahmer / Фрегат Baden-Württemberg ("Баден-Вюртемберг", проект F125)
CC BY-SA 4.0 / Ein Dahmer /
Фрегат Baden-Württemberg ("Баден-Вюртемберг", проект F125)

Все бы ничего, но электронный мозг, как показали испытания, страшно сбоит. Отмечается, в частности, что инженерам так и не удалось наладить стабильную работу бортовой радиолокационной станции. А без нее современный боевой корабль слепнет и становится уязвимым даже для гораздо более слабого противника. Если проблемы с программным обеспечением еще можно решить сравнительно быстро, то непонятно, что делать с другой родовой травмой фрегата. "Баден-Вюртемберг", как выяснилось, откровенно кособок и дает постоянный крен на правый борт. По мнению экспертов, этот недостаток — результат ошибок в проектировании корабля. Для исправления ситуации может потребоваться тотальная переработка конструкции фрегата. На этом фоне другие выявленные проблемы — например, недостаточная пожаробезопасность топливных отсеков — выглядят мелочью.

Солдаты вооруженных сил Германии. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe
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"Даже если корабль удастся отремонтировать, неясно, сможет ли он себя защитить от террористических групп, вооруженных противокорабельными ракетами, — сообщает американское издание Wall Street Journal. – Кроме того, ему будет сложно противостоять российским подводным лодкам на Балтике, так как на фрегате не предусмотрена установка сонара и торпедных аппаратов. Все это говорит о том, что немецкое военное руководство в свое время не смогло четко сформулировать собственные требования к новому кораблю".

Издание подчеркивает, что Германия давно не строила крупных кораблей и успела отстать от жизни. Целое поколение немецких военных инженеров и конструкторов не занималось масштабными оборонными проектами. Им просто не хватает опыта. "Баден-Вюртемберг", по мнению WSJ, слишком сложный, амбициозный и бестолковый корабль. И неизвестно, как фиаско головного фрегата скажется на судьбе трех последующих, которые уже строятся.

Авианосец без эскорта

В конце прошлого года столкнулись с серьезными проблемами и ВМС Великобритании. Как сообщает The Times, в ноябре в Персидском заливе вышел из строя новейший эсминец HMS Diamond — один из шести кораблей проекта Daring стоимостью миллиард фунтов стерлингов каждый. По информации издания, у "Бриллианта" сломалась силовая установка. Матросам не удалось своими силами починить двигатель, и корабль отбуксировали домой. Примечательно, что на сегодня в составе британского флота нет ни одного работоспособного эсминца. Остальные пять кораблей находятся на базе в Портсмуте из-за планового ремонта, дефицита матросов и все тех же проблем с двигателями, которые плохо работают в теплом климате.

© AFP 2018 / StringerБританский эсминец HMS Diamond
© AFP 2018 / Stringer
Британский эсминец HMS Diamond

Таким образом, бывшей владычице морей не из чего собрать группу прикрытия для своего единственного авианосца — HMS Queen Elizabeth, переданного флоту 7 декабря 2017 года. Как сообщил на прошлой неделе член парламента Великобритании от острова Уайт Роберт Сили, в случае полномасштабной войны плавучий аэродром не сможет выйти в море, если только американцы не пришлют в помощь несколько эсминцев и крейсер.

Британский авианосец Королева Елизавета
© Фото : Royal Navy / MoD / Crown copyright
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Вдобавок, "Королева Елизавета" не защищена системами ПВО, за исключением нескольких зенитно-артиллерийских установок, что только добавит хлопот эскорту. И, как вишенка на торте, 19 декабря грозный авианосец стоимостью более трех миллиардов фунтов стерлингов дал течь прямо у причала. На устранение неисправности уйдет несколько недель. Не смертельно, но осадочек останется.

"Золотая" субмарина

Даже американцы, обладающие сильнейшими военно-морскими силами в мире и самым большим военным бюджетом, стали более скептично относиться к чересчур дорогим и амбициозным проектам. Самый яркий пример — "невидимые" эсминцы Zumwalt. Напомним, Пентагон рассчитывал получить 32 корабля этого типа и уложиться в 40 миллиардов долларов. Однако стоимость росла астрономическими темпами. Заказ снизили до 24 эсминцев, потом до семи. В итоге флот решил ограничиться всего тремя кораблями стоимостью 4,4 миллиарда долларов каждый.

© AP Photo / Robert F. BukatyАмериканский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Американский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017

Головной эсминец серии DDG-1000 был спущен на воду 16 октября 2016 года и уже успел заглохнуть в Панамском канале. А в декабре прошлого года во время ходовых испытаний сломался его младший брат DDG-1001. Кроме того, Пентагон до сих пор не предложил альтернативы дорогостоящим 155-миллиметровым снарядам LRLAP (800 тысяч долларов за единицу), которыми должна была стрелять артиллерийская установка "Замволта".

Рисунок подводной лодки класса Columbia
CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command Image /
Пентагон заподозрили в искажении информации о подлодках нового поколения
Мытарства с дорогим, технологически продвинутым, но абсолютно непрактичным кораблем привели к тому, что под угрозой оказалась программа перспективных атомных подводных лодок класса Columbia. Эти стратегические субмарины призваны заменить крейсера типа Ohio в качестве носителей баллистических ракет морского базирования. Всего Пентагон планирует построить 12 лодок, и первая должна войти в состав флота в 2028 году. Если, конечно, на программу выделят деньги.

В начале января аудиторы Счетной палаты США сообщили, что Пентагон недооценил риски, связанные с новейшими подлодками. Аудиторы поставили под сомнение заявленные технические характеристики кораблей, а также стоимость производства и сроки принятия их на вооружение. В частности, специалисты не уверены, что новая разработка отвечает стандартам научно-технического прогресса. Скепсис аудиторов можно понять: по самым скромным прикидкам головной ракетоносец обойдется американской казне минимум в 10 миллиардов долларов.

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Безопасность
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5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Это ж игрушки не для боя. Бизнес, ничего личного. Распил и загрузка ВПК.
И западные либерасты помалкивают... наших бы правдорубов туда ))
09:06
17.01.2018
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