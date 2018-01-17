Затыкать пробоины деньгами. Новые и дорогие корабли НАТО не готовы к бою

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Сырая электроника, глючное программное обеспечение, перегруженность конструкции и постоянный крен на правый борт — новейший корабль "Баден-Вюртемберг" военно-морских сил Германии с треском провалил морские испытания и вернулся на судоверфь для устранения многочисленных неполадок. Обозреватели западных СМИ уже назвали проект фрегата F125 стоимостью три миллиарда евро крупнейшим фиаско немецкой оборонной промышленности. Впервые в истории страны военная приемка завернула уже построенный корабль. По мнению немецких экспертов, на то, чтобы довести его до ума, уйдут годы.
Кособокий немец
Четыре суперсовременных фрегата проекта F125 должны заменить в ВМС Германии устаревающие корабли класса "Бремен". Визитная карточка фрегатов — высокая степень автоматизации. Экипаж F222 "Баден-Вюртемберг" — всего 120 человек, что для 150-метрового корабля водоизмещением семь тысяч тонн действительно очень мало. Этого удалось достичь за счет создания на борту сложного командного центра, оснащенного специальным программным обеспечением и способного при минимальном участии человека управлять всеми корабельными системами — от двигательной установки до систем вооружения.
Все бы ничего, но электронный мозг, как показали испытания, страшно сбоит. Отмечается, в частности, что инженерам так и не удалось наладить стабильную работу бортовой радиолокационной станции. А без нее современный боевой корабль слепнет и становится уязвимым даже для гораздо более слабого противника. Если проблемы с программным обеспечением еще можно решить сравнительно быстро, то непонятно, что делать с другой родовой травмой фрегата. "Баден-Вюртемберг", как выяснилось, откровенно кособок и дает постоянный крен на правый борт. По мнению экспертов, этот недостаток — результат ошибок в проектировании корабля. Для исправления ситуации может потребоваться тотальная переработка конструкции фрегата. На этом фоне другие выявленные проблемы — например, недостаточная пожаробезопасность топливных отсеков — выглядят мелочью.
Издание подчеркивает, что Германия давно не строила крупных кораблей и успела отстать от жизни. Целое поколение немецких военных инженеров и конструкторов не занималось масштабными оборонными проектами. Им просто не хватает опыта. "Баден-Вюртемберг", по мнению WSJ, слишком сложный, амбициозный и бестолковый корабль. И неизвестно, как фиаско головного фрегата скажется на судьбе трех последующих, которые уже строятся.
Авианосец без эскорта
В конце прошлого года столкнулись с серьезными проблемами и ВМС Великобритании. Как сообщает The Times, в ноябре в Персидском заливе вышел из строя новейший эсминец HMS Diamond — один из шести кораблей проекта Daring стоимостью миллиард фунтов стерлингов каждый. По информации издания, у "Бриллианта" сломалась силовая установка. Матросам не удалось своими силами починить двигатель, и корабль отбуксировали домой. Примечательно, что на сегодня в составе британского флота нет ни одного работоспособного эсминца. Остальные пять кораблей находятся на базе в Портсмуте из-за планового ремонта, дефицита матросов и все тех же проблем с двигателями, которые плохо работают в теплом климате.
Таким образом, бывшей владычице морей не из чего собрать группу прикрытия для своего единственного авианосца — HMS Queen Elizabeth, переданного флоту 7 декабря 2017 года. Как сообщил на прошлой неделе член парламента Великобритании от острова Уайт Роберт Сили, в случае полномасштабной войны плавучий аэродром не сможет выйти в море, если только американцы не пришлют в помощь несколько эсминцев и крейсер.
"Золотая" субмарина
Даже американцы, обладающие сильнейшими военно-морскими силами в мире и самым большим военным бюджетом, стали более скептично относиться к чересчур дорогим и амбициозным проектам. Самый яркий пример — "невидимые" эсминцы Zumwalt. Напомним, Пентагон рассчитывал получить 32 корабля этого типа и уложиться в 40 миллиардов долларов. Однако стоимость росла астрономическими темпами. Заказ снизили до 24 эсминцев, потом до семи. В итоге флот решил ограничиться всего тремя кораблями стоимостью 4,4 миллиарда долларов каждый.
Головной эсминец серии DDG-1000 был спущен на воду 16 октября 2016 года и уже успел заглохнуть в Панамском канале. А в декабре прошлого года во время ходовых испытаний сломался его младший брат DDG-1001. Кроме того, Пентагон до сих пор не предложил альтернативы дорогостоящим 155-миллиметровым снарядам LRLAP (800 тысяч долларов за единицу), которыми должна была стрелять артиллерийская установка "Замволта".
В начале января аудиторы Счетной палаты США сообщили, что Пентагон недооценил риски, связанные с новейшими подлодками. Аудиторы поставили под сомнение заявленные технические характеристики кораблей, а также стоимость производства и сроки принятия их на вооружение. В частности, специалисты не уверены, что новая разработка отвечает стандартам научно-технического прогресса. Скепсис аудиторов можно понять: по самым скромным прикидкам головной ракетоносец обойдется американской казне минимум в 10 миллиардов долларов.