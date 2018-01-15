Исследовательское судно ВМФ России начало работы в Индийском океане

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно Военно-морского флота (ВМФ) России "Адмирал Владимирский" приступило к исследовательским работам в рамках международной экспедиции под эгидой ЮНЕСКО в Индийском океане, сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Ранее судно совершило деловой заход в кипрский порт Лимассол, где были пополнены запасы, а для экипажа проведена экскурсия в Ставропигиальный мужской монастырь Богородицы Киккской.

"Океанографическое исследовательское судно (ОИС) ВМФ России "Адмирал Владимирский" прибыло в Индийский океан и приступило к исследовательским работам по плану второй международной экспедиции, осуществляемой под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО", — сказал Дыгало.

Он отметил, что по маршруту движения из Кронштадта с 15 декабря 2017 года "ОИС "Адмирал Владимирский" произвело 10100 линейных километров маршрутного промера глубин и гравиметрической съемки рельефа дна в интересах корректуры морских навигационных карт".

Главная задача похода "Адмирала Владимирского" — комплексные океанографические исследования в Индийском океане. Планируется, что экипаж судна и участники экспедиции в течение шестимесячного плавания выполнят комплекс гидрометеорологических наблюдений, проведут большой объем исследовательской работы по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и северо-восточной части Атлантического океана.

ОИС "Адмирал Владимирский" было построено в 1975 году, входило в состав 176-го отдельного дивизиона океанографических исследовательских судов, базировавшегося в Севастополе. Водоизмещение судна — 9120 тонн, длина — 147,8 метра, ширина — 18,6 метра, осадка — 6,4 метра. Дальность плавания — 18 тысяч морских миль при скорости хода 15 узлов. Экипаж — 170 человек.