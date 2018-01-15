Более десяти тысяч военных приступили к учениям в Поволжье

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Свыше 10 тысяч военных и 1500 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", приступили к учениям в Поволжье, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

Более 10 тысяч военнослужащих ЦВО приступили к практическим занятиям на полигонах в Самарской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областях, в ходе которых отработают совершение маршей, маскировку огневых позиций, усовершенствуют навыки стрельбы из вооружения боевых машин", — говорится в сообщении.

Как отметили в военном округе, всего в маневрах задействованы более 1500 единиц военной техники, в том числе ОТРК "Искандер-М", ЗРК "Бук-М2", реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", самоходные гаубицы "Мста-С", танки Т-72Б3 и другие боевые машины.