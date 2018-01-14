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Отряд кораблей Балтийского флота вернулся на базу после дальнего похода

15:5614.01.2018
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкКорабли Балтийского флота. Архивное фотоКорабли Балтийского флота. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 14 янв — РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота (БФ) в составе корветов "Бойкий" и "Сообразительный" и танкера "Кола" вернулся в главную военно-морскую базу флота Балтийск после дальнего морского похода, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного обеспечения Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский. Архивное фото
© Фото : ВМФ России
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"Состоялась церемония встречи кораблей, на которой присутствовал командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов. Он отметил, что дальний поход проходил в сложной политической обстановке. Моряки продемонстрировали российский военно-морской флаг в Средиземном и Северном морях, Атлантическом и Индийском океанах, провели ряд учений в море", — сказал Мартов.

Он добавил, что экипажи кораблей провели также артиллерийские стрельбы, ракетные электронные (условные) пуски и реальные стрельбы по морским целям. В ходе похода моряки провели учения по противовоздушной и противолодочной обороне, десятки корабельных учений и тренировок. По оценке командующего Балтфлотом, со всеми поставленными задачами экипажи кораблей справились на отлично.

Отряд кораблей Балтийского флота покинул военную гавань города Балтийска 14 октября 2017 года и вышел в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане. За это время корабли прошли более 35 тысяч морских миль.

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