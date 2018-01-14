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Безопасность

Бойцы переднего края. Самые грозные штурмовики, стоящие на вооружении

08:0014.01.2018
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкШтурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-АхтарскеШтурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. 26 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Малая скорость, крепкая броня и мощное вооружение — в боевой тактической авиации сочетание этих трех качеств характерно только для штурмовиков. Золотой век этих грозных самолетов, предназначенных для непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя, пришелся на Вторую мировую войну. Казалось, что с наступлением эпохи реактивной авиации их время ушло безвозвратно. Однако опыт вооруженных конфликтов второй половины ХХ века (и первых войн нового столетия) доказал, что эти простые, медленные и неказистые внешне машины могут выполнять боевые задачи там, где бесполезны гораздо более сложные, дорогие и современные самолеты. РИА Новости публикует подборку самых грозных штурмовиков, стоящих на вооружении разных стран.

A-10 Thunderbolt II

К американскому штурмовику А-10, принятому на вооружение ВВС США в 1977 году, летчики первое время относились скептически. Медленный, хрупкий, неповоротливый и откровенно некрасивый на фоне "футуристических" истребителей F-15 и F-16, начавших поступать в войска примерно в то же время. Именно из-за внешнего вида самолет окрестили обидным прозвищем "бородавочник" (Warthog). В Пентагоне долго спорили, нужен ли такой штурмовик ВВС США в принципе, но точку поставила сама машина во время операции "Буря в пустыне". По утверждению военных, около 150 неказистых А-10 за семь месяцев уничтожили более трех тысяч единиц иракской бронетехники. Ответным огнем было сбито всего семь штурмовиков.

© Фото : U.S. Air Force/ Master Sgt. William GreerСамолет A-10 Thunderbolt II
© Фото : U.S. Air Force/ Master Sgt. William Greer
Самолет A-10 Thunderbolt II

Главная особенность "бородавочника" — его основное вооружение. Самолет буквально "выстроен вокруг" огромной семиствольной авиационной пушки GAU-8 с вращающимся блоком стволов. Она способна за секунду обрушить на противника семьдесят 30-миллиметровых бронебойных или осколочно-фугасных снарядов — каждый весом почти полкило. Даже короткой очереди достаточно, чтобы накрыть колонну танков серией попаданий по тонкой броне крыши. Кроме того, самолет способен нести управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы и подвесные артиллерийские установки.

Американский штурмовик А-10 в Эстонии. Архивное фото
© Фото : Вооруженные силы Эстонии
В США из-за плохого самочувствия пилотов частично приостановили полеты А-10
Стоит отметить, что этот самолет имеет сомнительную репутацию "рекордсмена" по "дружественному огню". В ходе обеих иракских кампаний, а также в Афганистане А-10 неоднократно накрывали огнем своих пушек войска, которые, по идее, должны были поддерживать. Часто попадали под огонь и мирные жители. Дело в том, что большая часть этих штурмовиков имеет максимально упрощенную электронику, которая не всегда позволяет правильно определить цель на поле боя. Неудивительно, что при их появлении в воздухе врассыпную бросаются не только враги, но и свои.

Су-25

Знаменитый советский "грач" впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года и до сих пор стоит на вооружении более 20 стран. Надежный, мощный и очень живучий самолет быстро заслужил любовь летчиков штурмовой авиации. Су-25 оснащается мощным комплексом вооружения — авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух — земля", управляемыми ракетами "воздух — воздух". Всего на штурмовик может устанавливаться 32 вида вооружений, не считая встроенной двухствольной 30-миллиметровой авиационной пушки ГШ-30-2.

© РИА Новости / Иван РудневПерейти в фотобанкУчения "Щит Союза &mdash; 2006"
© РИА Новости / Иван Руднев
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Учения "Щит Союза — 2006"

Визитная карточка Су-25 — его защищенность. Кабина пилота покрыта авиационной титановой броней с толщиной бронеплит от 10 до 24 миллиметров. Летчик надежно прикрыт от обстрела из любого ствольного оружия калибром до 12,7 миллиметра, а по наиболее опасным направлениям — от зенитных орудий до 30 миллиметров. Все критически важные системы штурмовика тоже обшиты титаном и, кроме того, дублируются. При повреждении одной немедленно включается запасная.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСамолет Су-25 во время показательных выступлений на всероссийском этапе международного конкурса "Авиадартс-2015"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет Су-25 во время показательных выступлений на всероссийском этапе международного конкурса "Авиадартс-2015"

Свое боевое крещение "грач" прошел в Афганистане. Малая скорость полета позволяла ему наносить точные удары в сложнейших условиях горной местности и в последний момент выручать пехоту, которая попадала в, казалось бы, безвыходное положение. За 10 лет войны было сбито 23 штурмовика. При этом не было зарегистрировано ни одного случая потери самолета из-за взрыва топливных баков или гибели пилота. В среднем на каждый сбитый Су-25 приходилось по 80-90 боевых повреждений. Бывали случаи, когда "грачи" возвращались на базу после выполнения боевого задания с более чем сотней пробоин в фюзеляже. Именно Афганская война дала "грачу" второе неофициальное прозвище — "летающий танк".

EMB-314 Super Tucano

По сравнению с реактивными тяжеловооруженными Су-25 и А-10, легкий бразильский турбовинтовой штурмовик Super Tucano выглядит несерьезно и больше напоминает самолет для спортивного или тренировочного пилотажа. Действительно, изначально эта двухместная машина проектировалась как учебный самолет для военных пилотов. Впоследствии EMB-314, впервые поднявшийся в воздух 2 июня 1999 года, был доработан. Кабину пилота защитили кевларовой броней, в фюзеляж встроили два 12,7-миллиметровых пулемета. Кроме того, самолет оборудовали точками подвески под 20-миллиметровую пушку, а также под неуправляемые ракеты и свободнопадающие бомбы.

CC BY 2.0 / Aeronaves Ágata 7/ Johnson Barros / Самолеты Embraer EMB-314 Super Tucano
CC BY 2.0 / Aeronaves Ágata 7/ Johnson Barros /
Самолеты Embraer EMB-314 Super Tucano

Конечно, танк таким штурмовиком не напугать, да и кевларовая броня не спасет от огня зенитки. Однако от Super Tucano и не требуется участвовать в общевойсковых операциях. Такие самолеты в последнее время все чаще стали называть противопартизанскими. Эти машины, в частности, применяет правительство Колумбии для борьбы с наркомафией. Известно, что в настоящее время бразильский штурмовик участвует в тендере ВВС США по закупке до 200 самолетов, которые будут применяться в Афганистане против талибов.

Alpha Jet

Легкий реактивный штурмовик Alpha Jet, разработанный немецкой компанией Dornier и французским концерном Dassault-Breguet, эксплуатируется с 1977 года и до сих пор стоит на вооружении 14 стран. Эти машины предназначены для поражения движущихся и стационарных целей, главным образом на поле боя и в тактической глубине обороны. Они позволяют решать такие задачи, как непосредственная авиационная поддержка сухопутных войск, изоляция поля боя, лишение возможности противника подвозить резервы и боеприпасы, а также воздушная разведка с нанесением ударов по обнаруженным в прифронтовом тылу целям.

CC BY-SA 2.0 / Tim Felce (Airwolfhound) / Dassault/Dornier Alpha Jet
CC BY-SA 2.0 / Tim Felce (Airwolfhound) /
Dassault/Dornier Alpha Jet

Особенностями Alpha Jet являются высокая маневренность и большая для его весовой категории боевая нагрузка — 2,5 тонны. Это позволило оснастить легкий штурмовик очень серьезным арсеналом. На подфюзеляжном узле подвески может размещаться контейнер с 30-миллиметровой пушкой DEFA 553, 27-миллиметровой пушкой Mauser или двумя 12,7-миллиметровыми пулеметами. На четырех подкрыльевых узлах подвешиваются фугасные свободнопадающие бомбы массой до 400 килограммов, зажигательные бомбы, контейнеры неуправляемых ракет калибра 70 миллиметров. Такое вооружение позволяет легкому и недорогому штурмовику бороться с любыми типами наземных целей — от пехоты до танков и полевых укреплений.

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Безопасность
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
newpoint
При появлении в воздухе амеров на штурмовиках сматываются только свои...
08:50
14.01.2018
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mongol1975severquake1211
quake1211, каждый квак своё болото хвалит
09:11
14.01.2018
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