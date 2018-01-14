Бойцы переднего края. Самые грозные штурмовики, стоящие на вооружении

A-10 Thunderbolt II
К американскому штурмовику А-10, принятому на вооружение ВВС США в 1977 году, летчики первое время относились скептически. Медленный, хрупкий, неповоротливый и откровенно некрасивый на фоне "футуристических" истребителей F-15 и F-16, начавших поступать в войска примерно в то же время. Именно из-за внешнего вида самолет окрестили обидным прозвищем "бородавочник" (Warthog). В Пентагоне долго спорили, нужен ли такой штурмовик ВВС США в принципе, но точку поставила сама машина во время операции "Буря в пустыне". По утверждению военных, около 150 неказистых А-10 за семь месяцев уничтожили более трех тысяч единиц иракской бронетехники. Ответным огнем было сбито всего семь штурмовиков.
Главная особенность "бородавочника" — его основное вооружение. Самолет буквально "выстроен вокруг" огромной семиствольной авиационной пушки GAU-8 с вращающимся блоком стволов. Она способна за секунду обрушить на противника семьдесят 30-миллиметровых бронебойных или осколочно-фугасных снарядов — каждый весом почти полкило. Даже короткой очереди достаточно, чтобы накрыть колонну танков серией попаданий по тонкой броне крыши. Кроме того, самолет способен нести управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы и подвесные артиллерийские установки.
Су-25
Знаменитый советский "грач" впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года и до сих пор стоит на вооружении более 20 стран. Надежный, мощный и очень живучий самолет быстро заслужил любовь летчиков штурмовой авиации. Су-25 оснащается мощным комплексом вооружения — авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух — земля", управляемыми ракетами "воздух — воздух". Всего на штурмовик может устанавливаться 32 вида вооружений, не считая встроенной двухствольной 30-миллиметровой авиационной пушки ГШ-30-2.
Визитная карточка Су-25 — его защищенность. Кабина пилота покрыта авиационной титановой броней с толщиной бронеплит от 10 до 24 миллиметров. Летчик надежно прикрыт от обстрела из любого ствольного оружия калибром до 12,7 миллиметра, а по наиболее опасным направлениям — от зенитных орудий до 30 миллиметров. Все критически важные системы штурмовика тоже обшиты титаном и, кроме того, дублируются. При повреждении одной немедленно включается запасная.
Свое боевое крещение "грач" прошел в Афганистане. Малая скорость полета позволяла ему наносить точные удары в сложнейших условиях горной местности и в последний момент выручать пехоту, которая попадала в, казалось бы, безвыходное положение. За 10 лет войны было сбито 23 штурмовика. При этом не было зарегистрировано ни одного случая потери самолета из-за взрыва топливных баков или гибели пилота. В среднем на каждый сбитый Су-25 приходилось по 80-90 боевых повреждений. Бывали случаи, когда "грачи" возвращались на базу после выполнения боевого задания с более чем сотней пробоин в фюзеляже. Именно Афганская война дала "грачу" второе неофициальное прозвище — "летающий танк".
EMB-314 Super Tucano
По сравнению с реактивными тяжеловооруженными Су-25 и А-10, легкий бразильский турбовинтовой штурмовик Super Tucano выглядит несерьезно и больше напоминает самолет для спортивного или тренировочного пилотажа. Действительно, изначально эта двухместная машина проектировалась как учебный самолет для военных пилотов. Впоследствии EMB-314, впервые поднявшийся в воздух 2 июня 1999 года, был доработан. Кабину пилота защитили кевларовой броней, в фюзеляж встроили два 12,7-миллиметровых пулемета. Кроме того, самолет оборудовали точками подвески под 20-миллиметровую пушку, а также под неуправляемые ракеты и свободнопадающие бомбы.
Конечно, танк таким штурмовиком не напугать, да и кевларовая броня не спасет от огня зенитки. Однако от Super Tucano и не требуется участвовать в общевойсковых операциях. Такие самолеты в последнее время все чаще стали называть противопартизанскими. Эти машины, в частности, применяет правительство Колумбии для борьбы с наркомафией. Известно, что в настоящее время бразильский штурмовик участвует в тендере ВВС США по закупке до 200 самолетов, которые будут применяться в Афганистане против талибов.
Alpha Jet
Легкий реактивный штурмовик Alpha Jet, разработанный немецкой компанией Dornier и французским концерном Dassault-Breguet, эксплуатируется с 1977 года и до сих пор стоит на вооружении 14 стран. Эти машины предназначены для поражения движущихся и стационарных целей, главным образом на поле боя и в тактической глубине обороны. Они позволяют решать такие задачи, как непосредственная авиационная поддержка сухопутных войск, изоляция поля боя, лишение возможности противника подвозить резервы и боеприпасы, а также воздушная разведка с нанесением ударов по обнаруженным в прифронтовом тылу целям.
Особенностями Alpha Jet являются высокая маневренность и большая для его весовой категории боевая нагрузка — 2,5 тонны. Это позволило оснастить легкий штурмовик очень серьезным арсеналом. На подфюзеляжном узле подвески может размещаться контейнер с 30-миллиметровой пушкой DEFA 553, 27-миллиметровой пушкой Mauser или двумя 12,7-миллиметровыми пулеметами. На четырех подкрыльевых узлах подвешиваются фугасные свободнопадающие бомбы массой до 400 килограммов, зажигательные бомбы, контейнеры неуправляемых ракет калибра 70 миллиметров. Такое вооружение позволяет легкому и недорогому штурмовику бороться с любыми типами наземных целей — от пехоты до танков и полевых укреплений.