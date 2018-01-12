МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Центра судоремонта "Звездочка" к министерству обороны России о взыскании около 6,8 миллиарда рублей долга по контракту на ремонт и глубокую модернизацию атомной подводной лодки "Подмосковье" (проект 667БДРМ "Дельфин").
Госконтракт был заключен в 2004 году, в 2017 году стороны согласовали, что работы выполняются в два этапа — собственно ремонт и модернизация (стоимость 22,8 миллиарда рублей) и государственные испытания (22,8 миллиона рублей). Предприятие получило авансовые платежи по контракту в размере более 16 миллиардов рублей.
В своем иске "Звездочка" потребовала выплатить недостающие 6,8 миллиарда рублей. Суд, однако, проанализировав представленные документы, установил, что стороны договорились произвести окончательный расчет после окончания второго этапа работ, который на дату рассмотрения иска еще не выполнен, государственные испытания не проведены, сводный акт сдачи-приемки работ не подписан.
Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Подмосковье" находился на ремонте с 1999 года. По данным из открытых источников, на подлодке проводились работы по ее переоборудованию в носитель глубоководного аппарата.