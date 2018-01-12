Рогозин сравнил хищения в сфере гособоронзаказа с изменой Родине

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Хищения в сфере гособоронзаказа можно считать изменой Родине, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

По его словам, в декабре прошлого года внесены изменения в уголовный закон, ужесточающие ответственность за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

"По сути дела, это в полной мере отражает то, что любые хищения, связанные с государственным оборонным заказом, по вопросам укрепления оборонной способности страны, сродни измене", — заявил Рогозин в пятницу на праздновании 296-летия российской прокуратуры.