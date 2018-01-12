Поставки вертолетов Ка-226Т в Индию могут начаться через два года

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 янв — РИА Новости. Переговоры по поставкам в Индию российских вертолетов Ка-226Т продолжаются, индийская сторона считает, что поставки могут начаться через два года, заявил в пятницу начальник штата сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават.

"Процесс продолжается. Мы получим вертолеты в полной комплектации. Да, на это потребуется время, поскольку, когда ты просишь у страны-производителя вертолеты полностью собранными, то сразу их в наличии не бывает. Их начинают изготавливать уже после того, как был сделан заказ. Таким образом, если вы скажете, что вам нужно 40 вертолетов в полной комплектации, они начнут изготавливать их для вас. Как только сборка завершится, их доставят к нам. Они (российская сторона — ред.) очень надеются, что поставки начнутся через два года", — сказал Рават на ежегодной пресс-конференции в Нью-Дели.

По его словам, это очень серьезный процесс, поскольку сначала надо испытать эти вертолеты в действии и убедиться, что они отвечают необходимым требованиям.

"Ведь речь идет не о старых образцах, а о новых, современных модификациях", — добавил Рават. При этом он отметил, что Нью-Дели рассчитывает начать модернизацию вертолетного парка страны до 2019 года.

Соглашение между РФ и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом не менее 140 единиц из них должны быть произведены на мощностях совместного предприятия в Индии.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонны грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса — 3,4 тонны.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружия и техники на 4,5 миллиарда долларов и больше.