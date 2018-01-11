Мировые выставки вооружений: куда поедет "Рособоронэкспорт" в 2018 году

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") проведет активную выставочную работу в 2018 году, расширив географию экспозиций российских оборонных предприятий до 23 выставок, сообщил журналистам в четверг генеральный директор компании Александр Михеев.

"В 2018 году делегации "Рособоронэкспорта" посетят 23 мероприятия в различных регионах мира. Особое внимание уделим наиболее перспективным – Азиатско-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку и Латинской Америке", — заявил Михеев.

Он подчеркнул, что приоритетными и самыми продуктивными остаются выставки, проводимые в России.

"В этом году "Рособоронэкспорт" традиционно организует свои экспозиции на форуме "Армия", Международной выставке вертолетной индустрии "МВВИ-2018", "Интерполитех" и впервые представит продвигаемую продукцию на Международном дальневосточном морском салоне "МДМС-2018" во Владивостоке", — отметил Михеев.

Он подчеркнул, что "Рособоронэкспорт" постоянно работает над развитием военно-технического сотрудничества с новыми странами-партнерами и наращиванием своего присутствия в различных регионах мира. Для выполнения этих задач компания дебютирует и на новых для себя выставочных площадках.

"Для укрепления получившего стремительный импульс в 2017 году военно-технического сотрудничества с Филиппинами мы впервые организуем российскую экспозицию на Азиатской выставке и конференции по обороне, безопасности, а также средствам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "ADAS-2018", которая состоится в сентябре в Маниле. Уверен, что наше участие усилит позиции России на высококонкурентном азиатско-тихоокеанском рынке оружия", — добавил глава "Рособоронэкспорта".