РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Мировые выставки вооружений: куда поедет "Рособоронэкспорт" в 2018 году

15:5611.01.2018
(обновлено: 16:01 11.01.2018)
05100
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПавильоны компаний Рособоронэкспорт и Ростех на Международном авиационно-космическом салоне. Архивное фотоПавильоны компаний Рособоронэкспорт и Ростех на Международном авиационно-космическом салоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") проведет активную выставочную работу в 2018 году, расширив географию экспозиций российских оборонных предприятий до 23 выставок, сообщил журналистам в четверг генеральный директор компании Александр Михеев.

Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Рособоронэкспорт рассказал о спросе на комплексы радиоэлектронной борьбы

"В 2018 году делегации "Рособоронэкспорта" посетят 23 мероприятия в различных регионах мира. Особое внимание уделим наиболее перспективным – Азиатско-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку и Латинской Америке", — заявил Михеев.

Он подчеркнул, что приоритетными и самыми продуктивными остаются выставки, проводимые в России.

"В этом году "Рособоронэкспорт" традиционно организует свои экспозиции на форуме "Армия", Международной выставке вертолетной индустрии "МВВИ-2018", "Интерполитех" и впервые представит продвигаемую продукцию на Международном дальневосточном морском салоне "МДМС-2018" во Владивостоке", — отметил Михеев.

Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Рособоронэкспорт" отчитался о выполнении плана по продаже оружия за рубеж
Он подчеркнул, что "Рособоронэкспорт" постоянно работает над развитием военно-технического сотрудничества с новыми странами-партнерами и наращиванием своего присутствия в различных регионах мира. Для выполнения этих задач компания дебютирует и на новых для себя выставочных площадках.

"Для укрепления получившего стремительный импульс в 2017 году военно-технического сотрудничества с Филиппинами мы впервые организуем российскую экспозицию на Азиатской выставке и конференции по обороне, безопасности, а также средствам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "ADAS-2018", которая состоится в сентябре в Маниле. Уверен, что наше участие усилит позиции России на высококонкурентном азиатско-тихоокеанском рынке оружия", — добавил глава "Рособоронэкспорта".

Международная выставка вооружения Gulf Defence & Aerospace-2017
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссия на выставке Gulf Defence & Aerospace-2017 представила потенциальным иностранным заказчикам более 200 образцов вооружений.Российская ракетная система залпового огня (РСЗО) Смерч
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Россия на выставке Gulf Defence & Aerospace-2017 представила потенциальным иностранным заказчикам более 200 образцов вооружений.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкВертолёт Airbus H225 министерства внутренних дел Кувейта.Вертолёт Airbus H225 министерства внутренних дел Кувейта на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Вертолёт Airbus H225 министерства внутренних дел Кувейта.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкВоеннослужащий армии Кувейта возле российского экспортного варианта переносного противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ".Военнослужащий армии Кувейта возле российского экспортного варианта переносного противотанкового ракетного комплекса Корнет-Э на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий армии Кувейта возле российского экспортного варианта переносного противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкЦеремония открытия международной выставки вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте.Начальник генерального штаба вооруженных сил Кувейта генерал-лейтенант Мохаммад Халид Аль-Хадер (слева) на торжественной церемонии открытия международной выставки вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Церемония открытия международной выставки вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкБронеавтомобиль Национальной гвардии Кувейта.Бронеавтомобиль Национальной гвардии Кувейта на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобиль Национальной гвардии Кувейта.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссийская боевая машина пехоты БМП-3М.Боевая машина пехоты БМП-3М на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Российская боевая машина пехоты БМП-3М.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРобототехнические комплексы вооруженных сил Кувейта.Робототехнические комплексы вооруженных сил Кувейта на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Робототехнические комплексы вооруженных сил Кувейта.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкАвтомобиль для разгона митингов Titan Национальной гвардии Кувейта.Автомобиль для разгона митингов Titan Национальной гвардии Кувейта на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Автомобиль для разгона митингов Titan Национальной гвардии Кувейта.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкПосетители осматривают российский 30-мм автоматический гранатометный комплекс АГС-30.Посетители осматривают российский 30-мм автоматический гранатометный комплекс АГС-30 на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Посетители осматривают российский 30-мм автоматический гранатометный комплекс АГС-30.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкФранцузский бронированный автомобиль Sherpa Lightscout.Французский бронированный автомобиль Sherpa Lightscout на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Французский бронированный автомобиль Sherpa Lightscout.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкВнутреннее оснащение салона колесной бронемашины COBRA II турецкой компании Otokar.Внутреннее оснащение салона колёсной бронемашины COBRA II турецкой компании Otokar на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Внутреннее оснащение салона колесной бронемашины COBRA II турецкой компании Otokar.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкВоенная техника Национальной гвардии Кувейта.Военная техника Национальной гвардии Кувейта на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Военная техника Национальной гвардии Кувейта.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкБронеавтомобиль Национальной гвардии Кувейта.Бронеавтомобиль Национальной гвардии Кувейта на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобиль Национальной гвардии Кувейта.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкСтенд Рособоронэкспорта находится в вставочном павильоне № 8, где представлена информация о более чем 200 образцах продукции военного назначения.Российское вооружение на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Стенд Рособоронэкспорта находится в вставочном павильоне № 8, где представлена информация о более чем 200 образцах продукции военного назначения.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкУниверсальное многоколесное транспортное средство ARMA 6x6 турецкой компании Otokar.Универсальное многоколесное транспортное средство ARMA 6x6 турецкой компании Otokar на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Универсальное многоколесное транспортное средство ARMA 6x6 турецкой компании Otokar.
/

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена