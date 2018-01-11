ХАБАРОВСК, 11 янв – РИА Новости. Учебные центры Восточного военного округа в 2018 году возобновили профессиональную подготовку водителей для военной техники, что связано с необходимостью овладения навыками управления современными машинами, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы округа.

"С этого года в окружных учебных центрах подготовки младших специалистов в Хабаровском и Забайкальском краях возобновилась подготовка военных водителей. До этого она не осуществлялась в округе около пяти лет, водителей набирали из военнослужащих, которые уже имели водительские права. Но сейчас на вооружение поступает сложная техника, и требуются специальные знания и навыки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году будет подготовлено 1,5 тысячи водителей, около 500 из них уже приступили к обучению. Военных водителей готовят по категориям С, СЕ, D. Для обучения используются автомобили "КамАЗ", "Урал", автобусы ПАЗ и прицепы. Продолжительность курсов – 1-3 месяца. Практиковаться им предстоит на современных автодромах, где их также обучат, как действовать в боевых условиях.

Собеседник агентства отметил, что в сентябре прошлого года в учебном центре в Хабаровске был набран пробный курс военных водителей. Подготовку успешно прошли около 200 специалистов.