На учениях РВСН заступили на дежурство ракетные полки с комплексами "Ярс"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ракетные полки ПГРК, оснащённые комплексами "Тополь-М" и "Ярс" приступили к несению боевого дежурства на полевых позициях в рамках учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Первые ракетные полки ПГРК, оснащённые ракетными комплексами "Тополь-М" и "Ярс" в рамках плановых учений приступили к отработке задач несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования от Ивановской до Иркутской областей", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе учений будут отработаны вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Кроме того, будут выполнены задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин (БПДМ) "Тайфун-М", оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

Добавляется, что в ходе учений будут отработаны задачи по преодолению участков условного заражения местности, организации взаимодействия с другими подразделениями, а также по проведению условного пуска ракет.