По всем направлениям: в Совфеде рассказали о новой программе вооружений

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Новая государственная программа вооружений (ГПВ) России предусматривает эффективный ответ на каждую потенциальную опасность, заявил РИА Новости в среду глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"Новая госпрограмма вооружений позволит обеспечить обороноспособность России на годы вперед. В данной программе удалось полностью сбалансировать интересы краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективы", — сказал глава комитета.
По его словам, есть угрозы, которые находятся "на острие", а есть такие, которые на сегодняшний день еще не приняли конкретных очертаний. "Мы знаем, в насколько недружественном окружении западных стран сегодня находимся", — отметил политик.
Он подчеркнул, что "на каждую гипотетическую опасность новая госпрограмма вооружений предусматривает эффективный ответ".
По всем направлениям развития
"В новой ГПВ удалось гармонизировать задачи развития различных родов Вооруженных сил. Если в предыдущей программе присутствует некий перекос в сторону ВКС — в принципе это и понятно, ведь современные войны ведутся в воздухе и в космосе — и ВМФ, то здесь все роды войск получат примерно равные суммы", — сказал глава комитета СФ.
"Сухопутчики получат бронетехнику нового поколения: танки Т-90 и Т-14 "Армата", БТР "Бумеранг", БМП "Курганец-25", — уточнил законодатель.
По его словам, развитие стратегических ядерных сил обозначено в новой ГПВ приоритетным направлением. Бондарев отметил, что планируется обновлять стратегические ракетные комплексы: выводить из эксплуатации "Тополи", заменяя их более современными и совершенными "Ярсами". Кроме того, Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начнут получать новые межконтинентальные баллистические ракеты "Рубеж" и "Сармат", добавил он.
Новые технологии
То есть, пояснил сенатор, ущерб противнику будет нанесен не менее мощный, при этом не пострадает третья сторона, не являющаяся участницей конфликта, в то время как ядерная боеголовка сметает все на своем пути, не разбирая, кто и насколько виноват.
"Еще один приоритет новой госпрограммы – высокоточное оружие (ВТО), которое принципиально меняет характер войны. Благодаря ВТО можно минимизировать необходимость вступления в контактные бои с противником, эффективно воздействуя бесконтактными методами. Высокая точность стрельбы увеличивает поражающую силу снаряда, а значит, позволяет экономить на их количестве. И главное – позволяет сохранять жизни солдат", — сказал Бондарев.
Авиация и ПВО
По его словам, продолжится закупка истребителей Су-30 и Су-35. Кроме того, в годы реализации программы парк истребителей пополнится образцами пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). Запланирован госзаказ на легкие многофункциональные МиГ-35, уточнил сенатор.
Он отметил, что стратегические бомбардировщики Ту-160 планируется модернизировать и в новом варианте Ту-160М2 после испытаний поставить в войска.
По словам сенатора, в действующем варианте "белый лебедь" является суперсовременным, сверхзвуковым, очень мощным ракетоносцем – может нести на своем борту повышенный оружейный тоннаж как ядерных, так и неядерных снарядов, но за счет большой массы назвать его высокоманевренным нельзя.
Он также отметил, что противовоздушной обороне (ПВО) в госпрограмме уделено значительное внимание. По его словам, зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" планируется закупать и поставлять в войска в достаточном для обеспечения безопасности страны количестве.
В целом госпрограмма вооружений, по словам сенатора, позволяет, с одной стороны, продолжать технологическое совершенствование, совершать инновационные прорывы, создавать новые, суперсовременные образцы вооружения, военной и специальной техники, а с другой – обеспечивать серийное, поточное бесперебойное производство и поставку в войска уже хорошо зарекомендовавших себя машин, орудий и снарядов.
"Концентрация усилий на перспективных направлениях создает условия для динамичного развития отрасли, а максимальная диверсификация производства с выпуском в достаточном промышленном масштабе всех необходимых единиц позволяет укомплектовать наши Вооруженные силы, обеспечить их обороноспособность и полную независимость от иностранных рынков", — заключил он.