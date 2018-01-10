По всем направлениям: в Совфеде рассказали о новой программе вооружений

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Новая государственная программа вооружений (ГПВ) России предусматривает эффективный ответ на каждую потенциальную опасность, заявил РИА Новости в среду глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Ранее Бондарев уточнял, что объем новой госпрограммы вооружений составит 19 триллионов рублей, она позволит реализовать самые амбициозные технико-технологические замыслы. Объем текущей ГПВ — 20 триллионов рублей.

"Новая госпрограмма вооружений позволит обеспечить обороноспособность России на годы вперед. В данной программе удалось полностью сбалансировать интересы краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективы", — сказал глава комитета.

По его словам, есть угрозы, которые находятся "на острие", а есть такие, которые на сегодняшний день еще не приняли конкретных очертаний. "Мы знаем, в насколько недружественном окружении западных стран сегодня находимся", — отметил политик.

Он подчеркнул, что "на каждую гипотетическую опасность новая госпрограмма вооружений предусматривает эффективный ответ".

По всем направлениям развития

"При этом мы акцентируем внимание на решении фундаментальных, а не конъюнктурных задач: на последовательном всестороннем укреплении обороноспособности страны, разработке и внедрении новейших высокотехнологичных образцов вооружений, военной и специальной техники, развитии ОПК, дальнейшем перевооружении войск и качественной подготовке личного состава сил общего назначения", — подчеркнул Бондарев.

"В новой ГПВ удалось гармонизировать задачи развития различных родов Вооруженных сил. Если в предыдущей программе присутствует некий перекос в сторону ВКС — в принципе это и понятно, ведь современные войны ведутся в воздухе и в космосе — и ВМФ, то здесь все роды войск получат примерно равные суммы", — сказал глава комитета СФ.

Он добавил, что гораздо более значительные финансовые средства, чем в прежней госпрограмме, направляются на боевые нужды сухопутных войск и ВДВ.

"Сухопутчики получат бронетехнику нового поколения: танки Т-90 и Т-14 "Армата", БТР "Бумеранг", БМП "Курганец-25", — уточнил законодатель.

По его словам, развитие стратегических ядерных сил обозначено в новой ГПВ приоритетным направлением. Бондарев отметил, что планируется обновлять стратегические ракетные комплексы: выводить из эксплуатации "Тополи", заменяя их более современными и совершенными "Ярсами". Кроме того, Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начнут получать новые межконтинентальные баллистические ракеты "Рубеж" и "Сармат", добавил он.

Новые технологии

Как рассказал Бондарев, на вооружение будут приняты новые гиперзвуковые ракеты. Он отметил, что гиперзвуковое оружие в будущем позволит сместить силы стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу.

То есть, пояснил сенатор, ущерб противнику будет нанесен не менее мощный, при этом не пострадает третья сторона, не являющаяся участницей конфликта, в то время как ядерная боеголовка сметает все на своем пути, не разбирая, кто и насколько виноват.

"Еще один приоритет новой госпрограммы – высокоточное оружие (ВТО), которое принципиально меняет характер войны. Благодаря ВТО можно минимизировать необходимость вступления в контактные бои с противником, эффективно воздействуя бесконтактными методами. Высокая точность стрельбы увеличивает поражающую силу снаряда, а значит, позволяет экономить на их количестве. И главное – позволяет сохранять жизни солдат", — сказал Бондарев.

Авиация и ПВО

"Как летчик со стажем, бывший главком ВКС, отдельно хочу сказать об авиации. Всем видам авиации в новой госпрограмме уделено достаточное внимание: и фронтовой, и армейской, и стратегической, и дальней авиации, и беспилотникам", — отметил сенатор.

По его словам, продолжится закупка истребителей Су-30 и Су-35. Кроме того, в годы реализации программы парк истребителей пополнится образцами пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). Запланирован госзаказ на легкие многофункциональные МиГ-35, уточнил сенатор.

Он отметил, что стратегические бомбардировщики Ту-160 планируется модернизировать и в новом варианте Ту-160М2 после испытаний поставить в войска.

По словам сенатора, в действующем варианте "белый лебедь" является суперсовременным, сверхзвуковым, очень мощным ракетоносцем – может нести на своем борту повышенный оружейный тоннаж как ядерных, так и неядерных снарядов, но за счет большой массы назвать его высокоманевренным нельзя.

"Конечно, эта грозная крылатая машина сегодня – основа авиачасти нашей ядерной "триады". Кроме того, ведутся работы по проекту ПАК ДА, который в перспективе заменит собой и Ту-22М3, и Ту-95. В достаточном количестве будут закупать вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, которые отлично проявили себя в Сирии. Благодаря им удалось отогнать танковые силы террористов на 10 километров от линии фронта", — сказал Бондарев.

Он также отметил, что противовоздушной обороне (ПВО) в госпрограмме уделено значительное внимание. По его словам, зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" планируется закупать и поставлять в войска в достаточном для обеспечения безопасности страны количестве.

В целом госпрограмма вооружений, по словам сенатора, позволяет, с одной стороны, продолжать технологическое совершенствование, совершать инновационные прорывы, создавать новые, суперсовременные образцы вооружения, военной и специальной техники, а с другой – обеспечивать серийное, поточное бесперебойное производство и поставку в войска уже хорошо зарекомендовавших себя машин, орудий и снарядов.

"Концентрация усилий на перспективных направлениях создает условия для динамичного развития отрасли, а максимальная диверсификация производства с выпуском в достаточном промышленном масштабе всех необходимых единиц позволяет укомплектовать наши Вооруженные силы, обеспечить их обороноспособность и полную независимость от иностранных рынков", — заключил он.