РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

По всем направлениям: в Совфеде рассказали о новой программе вооружений

22:3410.01.2018
26572
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВоеннослужащий во время тактических занятий. Архивное фотоВоеннослужащий во время тактических занятий. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Новая государственная программа вооружений (ГПВ) России предусматривает эффективный ответ на каждую потенциальную опасность, заявил РИА Новости в среду глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Виктор Бондарев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В Совфеде объяснили, зачем Россия наращивает ядерный потенциал
Ранее Бондарев уточнял, что объем новой госпрограммы вооружений составит 19 триллионов рублей, она позволит реализовать самые амбициозные технико-технологические замыслы. Объем текущей ГПВ — 20 триллионов рублей.

"Новая госпрограмма вооружений позволит обеспечить обороноспособность России на годы вперед. В данной программе удалось полностью сбалансировать интересы краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективы", — сказал глава комитета.

По его словам, есть угрозы, которые находятся "на острие", а есть такие, которые на сегодняшний день еще не приняли конкретных очертаний. "Мы знаем, в насколько недружественном окружении западных стран сегодня находимся", — отметил политик.

Он подчеркнул, что "на каждую гипотетическую опасность новая госпрограмма вооружений предусматривает эффективный ответ".

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Минобороны назвали приоритетное направление новой программы вооружений
"При этом мы акцентируем внимание на решении фундаментальных, а не конъюнктурных задач: на последовательном всестороннем укреплении обороноспособности страны, разработке и внедрении новейших высокотехнологичных образцов вооружений, военной и специальной техники, развитии ОПК, дальнейшем перевооружении войск и качественной подготовке личного состава сил общего назначения", — подчеркнул Бондарев.

По всем направлениям развития

"В новой ГПВ удалось гармонизировать задачи развития различных родов Вооруженных сил. Если в предыдущей программе присутствует некий перекос в сторону ВКС — в принципе это и понятно, ведь современные войны ведутся в воздухе и в космосе — и ВМФ, то здесь все роды войск получат примерно равные суммы", — сказал глава комитета СФ.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин поручил в программе вооружений сделать акцент на сверхточном оружии
Он добавил, что гораздо более значительные финансовые средства, чем в прежней госпрограмме, направляются на боевые нужды сухопутных войск и ВДВ.

"Сухопутчики получат бронетехнику нового поколения: танки Т-90 и Т-14 "Армата", БТР "Бумеранг", БМП "Курганец-25", — уточнил законодатель.

По его словам, развитие стратегических ядерных сил обозначено в новой ГПВ приоритетным направлением. Бондарев отметил, что планируется обновлять стратегические ракетные комплексы: выводить из эксплуатации "Тополи", заменяя их более современными и совершенными "Ярсами". Кроме того, Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начнут получать новые межконтинентальные баллистические ракеты "Рубеж" и "Сармат", добавил он.

Новые технологии

Новый снайперский комплекс, разработанный для спецслужб РФ в ЦНИИТОЧМАШ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Бондарев рассказал о программе российских вооружений
Как рассказал Бондарев, на вооружение будут приняты новые гиперзвуковые ракеты. Он отметил, что гиперзвуковое оружие в будущем позволит сместить силы стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу.

То есть, пояснил сенатор, ущерб противнику будет нанесен не менее мощный, при этом не пострадает третья сторона, не являющаяся участницей конфликта, в то время как ядерная боеголовка сметает все на своем пути, не разбирая, кто и насколько виноват.

"Еще один приоритет новой госпрограммы – высокоточное оружие (ВТО), которое принципиально меняет характер войны. Благодаря ВТО можно минимизировать необходимость вступления в контактные бои с противником, эффективно воздействуя бесконтактными методами. Высокая точность стрельбы увеличивает поражающую силу снаряда, а значит, позволяет экономить на их количестве. И главное – позволяет сохранять жизни солдат", — сказал Бондарев.

Авиация и ПВО

Военнослужащие на полигоне Луга в Ленинградской области. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В Минобороны рассказали о структуре бюджета Вооруженных сил
"Как летчик со стажем, бывший главком ВКС, отдельно хочу сказать об авиации. Всем видам авиации в новой госпрограмме уделено достаточное внимание: и фронтовой, и армейской, и стратегической, и дальней авиации, и беспилотникам", — отметил сенатор.

По его словам, продолжится закупка истребителей Су-30 и Су-35. Кроме того, в годы реализации программы парк истребителей пополнится образцами пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). Запланирован госзаказ на легкие многофункциональные МиГ-35, уточнил сенатор.

Он отметил, что стратегические бомбардировщики Ту-160 планируется модернизировать и в новом варианте Ту-160М2 после испытаний поставить в войска.

По словам сенатора, в действующем варианте "белый лебедь" является суперсовременным, сверхзвуковым, очень мощным ракетоносцем – может нести на своем борту повышенный оружейный тоннаж как ядерных, так и неядерных снарядов, но за счет большой массы назвать его высокоманевренным нельзя.

Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России Запад-2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Численность Вооруженных сил уменьшилась почти на 300 человек
"Конечно, эта грозная крылатая машина сегодня – основа авиачасти нашей ядерной "триады". Кроме того, ведутся работы по проекту ПАК ДА, который в перспективе заменит собой и Ту-22М3, и Ту-95. В достаточном количестве будут закупать вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, которые отлично проявили себя в Сирии. Благодаря им удалось отогнать танковые силы террористов на 10 километров от линии фронта", — сказал Бондарев.

Он также отметил, что противовоздушной обороне (ПВО) в госпрограмме уделено значительное внимание. По его словам, зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" планируется закупать и поставлять в войска в достаточном для обеспечения безопасности страны количестве.

В целом госпрограмма вооружений, по словам сенатора, позволяет, с одной стороны, продолжать технологическое совершенствование, совершать инновационные прорывы, создавать новые, суперсовременные образцы вооружения, военной и специальной техники, а с другой – обеспечивать серийное, поточное бесперебойное производство и поставку в войска уже хорошо зарекомендовавших себя машин, орудий и снарядов.

"Концентрация усилий на перспективных направлениях создает условия для динамичного развития отрасли, а максимальная диверсификация производства с выпуском в достаточном промышленном масштабе всех необходимых единиц позволяет укомплектовать наши Вооруженные силы, обеспечить их обороноспособность и полную независимость от иностранных рынков", — заключил он.

Комментировать
Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 2 комментария
Комментировать
Ржевский 007
лучше бы придумали как людей накормить как следует, рабочие места, зарплаты и тп, вместо этого все идеи сводятся к оружию, никому не нужному и древней советской пугалке для особенно отсталых пэтриотов,
что НАТО, США и Запад спит и видит как наши радиоактивные территории захватить, вояки недоделанные
23:01
10.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Ржевский 007
лучше бы придумали как людей накормить как следует, рабочие места, зарплаты и тп, вместо этого все идеи сводятся к оружию, никому не нужному и древней советской пугалке для особенно отсталых пэтриотов,
что НАТО, США и Запад спит и видит как наши радиоактивные территории захватить, вояки недоделанные
23:00
10.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена