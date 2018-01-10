Ущербная логика. Зачем американцы снижают мощность ядерного оружия



МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Вадим Саранов. Американские стратегические подводные ракетоносцы "Огайо" вооружат тактическими ядерными боеприпасами — такую экзотическую концепцию предусматривает новая ядерная стратегия США. Карты американской "военщины" в интервью The Guardian во вторник раскрыл бывший старший директор американского Совета национальной безопасности Джон Вулфстал. По его словам, вот-вот стартует разработка ядерных боеголовок малой мощности для межконтинентальных ракет морского базирования Trident II. Вашингтон уверен: минизаряды удержат Россию от соблазна применить тактическое ядерное оружие в Европе. О том, что на самом деле может стоять за этой утечкой информации, — в материале РИА Новости.

Ракетный абсурд

© AP Photo / Juan Carlos Llorca Военная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие © AP Photo / Juan Carlos Llorca Военная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие

Идея превращения "трайдентов" в средство доставки тактического оружия с технической точки зрения не менее абсурдна, чем, скажем, проект компактного городского кроссовера на шасси карьерного самосвала. Trident II создавался для обезоруживающего удара по противнику в случае глобального ядерного конфликта. В частности, самый малый в мире радиус кругового вероятного отклонения (КВО) его боеголовок среди ракет такого класса позволял гарантированно уничтожать суперзащищенные советские стратегические ракеты шахтного базирования. Всего же один носитель способен забрасывать восемь 475-килотонных или четырнадцать 100-килотонных боеголовок на расстояние до 7800 километров. Если количество зарядов уменьшить, то дальность поражения увеличится до 11300 километров.

Предложение использовать столь могучие средства доставки для ядерных ударов малой мощности эксперты считают странным и по другой причине.

"Это очень опасная доктрина, — рассказал РИА Новости президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов. — Когда с подводной лодки стартует ракета "Трайдент", противник (скорее всего, это будем мы) не знает, какие боеголовки — стратегические или тактические — она несет. Естественно, он ответит встречным ударом, и это приведет к большой ядерной войне".

Впрочем, определенная логика в планах американцев есть. Ивашов полагает, что ее истоки стоит искать в начале 2000-х. Тогда американцы провели анализ ядерного оружия и пришли к выводу, что стратегические ракеты с мощными боезарядами применяться никогда не будут, так как это приведет к очень печальным последствиям для всех воюющих сторон. И в США разработали концепцию неядерного быстрого глобального удара (НБГУ) высокоточным оружием. Однако вскоре под давлением американского генералитета решили, что ядерное оружие тут тоже не помешает, и НБГУ превратился просто в БГУ. Правда, речь шла лишь о зарядах малой мощности.

"Помимо новых боеголовок для "Трайдента", американцы сегодня делают большую ставку на ядерную бомбу B61 двенадцатой модификации, — объяснил РИА Новости замдиректора Института политического и военного анализа Иван Коновалов. — Это компактная бомба, которую можно устанавливать на любую авиационную платформу, включая штурмовики А-10. Американские политики и военные считают, что такое оружие не нанесет серьезного ущерба. Это очень большое заблуждение".

Американское предупреждение

По мнению экспертов, последствия могут оказаться катастрофическими, поскольку подобный подход снижает порог принятия решения о применении ядерного оружия. Впрочем, не исключено, что последние заявления обусловлены сугубо политическими причинами.

"За этими "утечками" наверняка скрывается попытка силового и политического нажима на Россию, — говорит Леонид Ивашов. — Мы активно создаем крылатые и баллистические ракеты, которые легко обходят американскую ПРО, и за океаном немножко запаниковали. Возможно, они таким образом пытаются сделать нам некое предупреждение".

По мнению наших собеседников, у России сегодня достаточно ресурсов для ответа на расширение американских арсеналов тактического ядерного оружия и средств их доставки. Говорить, что создание американцами новых боеприпасов грозит втянуть Россию в гонку вооружений не приходится.

"Мы готовы к этому. Весь потенциал по тактическому ядерному оружию, который был у нас во времена холодной войны, сохранился, — уверен Иван Коновалов. — Более того, у нас есть новые ракеты, способные преодолеть любую систему ПРО, замкнут контур противоракетной и противовоздушной обороны. Поэтому в первую очередь нам нужно призывать своих заокеанских партнеров к здравому смыслу и убеждать их отказаться от этой очень опасной стратегии".