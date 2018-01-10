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Безопасность

Ущербная логика. Зачем американцы снижают мощность ядерного оружия

18:1510.01.2018
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© Фото : U.S. Navy / John KowalskiПуск ракеты подводного базирования Trident II D5Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski


МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Вадим Саранов. Американские стратегические подводные ракетоносцы "Огайо" вооружат тактическими ядерными боеприпасами — такую экзотическую концепцию предусматривает новая ядерная стратегия США. Карты американской "военщины" в интервью The Guardian во вторник раскрыл бывший старший директор американского Совета национальной безопасности Джон Вулфстал. По его словам, вот-вот стартует разработка ядерных боеголовок малой мощности для межконтинентальных ракет морского базирования Trident II. Вашингтон уверен: минизаряды удержат Россию от соблазна применить тактическое ядерное оружие в Европе. О том, что на самом деле может стоять за этой утечкой информации, — в материале РИА Новости.

Ракетный абсурд

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Пентагон опубликует новую военную стратегию США 19 января
Идея превращения "трайдентов" в средство доставки тактического оружия с технической точки зрения не менее абсурдна, чем, скажем, проект компактного городского кроссовера на шасси карьерного самосвала. Trident II создавался для обезоруживающего удара по противнику в случае глобального ядерного конфликта. В частности, самый малый в мире радиус кругового вероятного отклонения (КВО) его боеголовок среди ракет такого класса позволял гарантированно уничтожать суперзащищенные советские стратегические ракеты шахтного базирования. Всего же один носитель способен забрасывать восемь 475-килотонных или четырнадцать 100-килотонных боеголовок на расстояние до 7800 километров. Если количество зарядов уменьшить, то дальность поражения увеличится до 11300 километров.

© AP Photo / Juan Carlos LlorcaВоенная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие
© AP Photo / Juan Carlos Llorca
Военная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие

Предложение использовать столь могучие средства доставки для ядерных ударов малой мощности эксперты считают странным и по другой причине.

"Это очень опасная доктрина, — рассказал РИА Новости президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов. — Когда с подводной лодки стартует ракета "Трайдент", противник (скорее всего, это будем мы) не знает, какие боеголовки — стратегические или тактические — она несет. Естественно, он ответит встречным ударом, и это приведет к большой ядерной войне". 

Впрочем, определенная логика в планах американцев есть. Ивашов полагает, что ее истоки стоит искать в начале 2000-х. Тогда американцы провели анализ ядерного оружия и пришли к выводу, что стратегические ракеты с мощными боезарядами применяться никогда не будут, так как это приведет к очень печальным последствиям для всех воюющих сторон. И в США разработали концепцию неядерного быстрого глобального удара (НБГУ) высокоточным оружием. Однако вскоре под давлением американского генералитета решили, что ядерное оружие тут тоже не помешает, и НБГУ превратился просто в БГУ. Правда, речь шла лишь о зарядах малой мощности.

© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)Ядерные бомбы B61
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)
Ядерные бомбы B61

"Помимо новых боеголовок для "Трайдента", американцы сегодня делают большую ставку на ядерную бомбу B61 двенадцатой модификации, — объяснил РИА Новости замдиректора Института политического и военного анализа Иван Коновалов. — Это компактная бомба, которую можно устанавливать на любую авиационную платформу, включая штурмовики А-10. Американские политики и военные считают, что такое оружие не нанесет серьезного ущерба. Это очень большое заблуждение". 

Американское предупреждение

По мнению экспертов, последствия могут оказаться катастрофическими, поскольку подобный подход снижает порог принятия решения о применении ядерного оружия. Впрочем, не исключено, что последние заявления обусловлены сугубо политическими причинами.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк. 26 октября 2017
© Фото : Минобороны России
Военный эксперт: новые ракеты "Сармат" – ответ России на ПРО США в Европе
"За этими "утечками" наверняка скрывается попытка силового и политического нажима на Россию, — говорит Леонид Ивашов. — Мы активно создаем крылатые и баллистические ракеты, которые легко обходят американскую ПРО, и за океаном немножко запаниковали. Возможно, они таким образом пытаются сделать нам некое предупреждение".

По мнению наших собеседников, у России сегодня достаточно ресурсов для ответа на расширение американских арсеналов тактического ядерного оружия и средств их доставки. Говорить, что создание американцами новых боеприпасов грозит втянуть Россию в гонку вооружений не приходится.

"Мы готовы к этому. Весь потенциал по тактическому ядерному оружию, который был у нас во времена холодной войны, сохранился, — уверен Иван Коновалов. — Более того, у нас есть новые ракеты, способные преодолеть любую систему ПРО, замкнут контур противоракетной и противовоздушной обороны. Поэтому в первую очередь нам нужно призывать своих заокеанских партнеров к здравому смыслу и убеждать их отказаться от этой очень опасной стратегии".

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