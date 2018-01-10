Военнослужащие ВВО начали боевую подготовку на полигонах

ХАБАРОВСК, 10 янв – РИА Новости. Более 19 тысяч военнослужащих Восточного военного округа в новом году приступили к практическим занятиям на полигонах в семи регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, сообщает пресс-служба округа в среду.
Уточняется, что занятия проходят на полигонах в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях. На период учебы на всех учебно-тренировочных комплексах развернуто более 500 специализированных пунктов обогрева военнослужащих.