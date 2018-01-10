Фанера над Хмеймимом. На что способны шахид-беспилотники

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Вадим Саранов. Фанера, изолента, минибомбы — сирийские боевики осваивают инновационные типы вооружений. На прошлой неделе российским военным в Сирии удалось перехватить 13 ударных беспилотников кустарного производства, приближавшихся к военным базам Хмеймим и Тартус. Дальность полета этих БЛА превышала 50 километров. В Минобороны России заявили, что примененные в аппаратах технические решения могли быть получены "только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации". В Пентагоне косвенные обвинения отвергли: дескать, вся необходимая для изготовления подобных БЛА аппаратура продается в интернете. О том, какой ударный беспилотник можно собрать "на коленке" и способен ли он представлять собой серьезную военную угрозу, — в материале РИА "Новости".
Самодельные дроны
"Собрать в кустарных условиях аппарат, который полетит на 50 километров, сегодня достаточно легко, — рассказал РИА Новости президент Федерации авиамодельного спорта Герой России Юрий Ващук. — Оборудование общедоступно, требуется лишь желание и некоторый опыт. В том, что такой опыт у боевиков есть, мы уже убедились".
"Двухметровый самолет будет весить 8-10 килограммов, при тяге двигателя в 12 килограммов он сможет взять дополнительную нагрузку в 2-3 килограмма, — рассказал РИА Новости инструктор по пилотированию Клуба любителей радиоуправляемых авиамоделей RC Club Анатолий Глоткин. — Но эффективность боевого применения такого аппарата вызывает большие сомнения. Все, что продается в интернете, — это игрушки. Там как минимум должны быть системы передачи данных через спутник".
Как отмечают эксперты, у любительских беспилотников, по сравнению с их старшими военными "товарищами", есть целый ряд недостатков, сводящих боевую эффективность практически к нулю. В частности, в условиях вооруженного конфликта "гражданские" GPS-приемники совершенно бесполезны.
"Купить в магазине оборудование и "слепить" из него самолетик, который полетит по GPS-координатам несложно, — объясняет РИА Новости представитель столичного авиамодельного клуба Михаил (имя изменено про просьбе героя. — Прим. ред.) — Проблема в том, что до цели, в нашем случае — военной базы, он вряд ли долетит. Как мы знаем в районе Кремля и на Рублевском шоссе GPS сегодня не работает. Очевидно, военные могут ставить такие же помехи спутниковым сигналам и вокруг других важных объектов. Кроме того, есть системы радиоэлектронной борьбы, которые элементарно перехватывают эту бытовую технику с расстояния в 20-30 километров. Некоторые средства способны не только уронить аппарат, но и перехватить управление, посадив его в целости и сохранности у себя на аэродроме. Аппаратуры бытового уровня не так уж и много, протоколы управления ею известны, и отмычки наверняка созданы".
Мал да удал
Между тем есть мнение, что угрозу применения подобных аппаратов не стоит полностью сбрасывать со счетов. Поскольку все существующие средства противовоздушной обороны создавались для борьбы с крупными воздушными целями, кустарные "малыши" могут оказаться для них неуязвимыми. К тому же террористы постоянно совершенствуют "матчасть". Так, если раньше в качестве бомбардировщиков использовались мультикоптеры с ограниченной дальностью полета, то теперь к ударам привлекаются БЛА самолетного типа.
"Малые массогабаритные параметры таких аппаратов, а также высокая доля радиопрозрачных материалов в конструкции затрудняют их обнаружение и поражение средствами ПВО, — рассказал РИА Новости эксперт по беспилотным аппаратам Денис Федутинов. — Это обуславливает актуальность работ по созданию специализированных средств борьбы с беспилотными авиационными системами. Подобные решения, чаще всего базирующиеся на системах радиоэлектронной борьбы, уже активно выводятся на рынок разработчиками из различных стран, включая Россию".