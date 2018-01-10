Фанера над Хмеймимом. На что способны шахид-беспилотники

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Вадим Саранов. Фанера, изолента, минибомбы — сирийские боевики осваивают инновационные типы вооружений. На прошлой неделе российским военным в Сирии удалось перехватить 13 ударных беспилотников кустарного производства, приближавшихся к военным базам Хмеймим и Тартус. Дальность полета этих БЛА превышала 50 километров. В Минобороны России заявили, что примененные в аппаратах технические решения могли быть получены "только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации". В Пентагоне косвенные обвинения отвергли: дескать, вся необходимая для изготовления подобных БЛА аппаратура продается в интернете. О том, какой ударный беспилотник можно собрать "на коленке" и способен ли он представлять собой серьезную военную угрозу, — в материале РИА "Новости".

Самодельные дроны

"Собрать в кустарных условиях аппарат, который полетит на 50 километров, сегодня достаточно легко, — рассказал РИА Новости президент Федерации авиамодельного спорта Герой России Юрий Ващук. — Оборудование общедоступно, требуется лишь желание и некоторый опыт. В том, что такой опыт у боевиков есть, мы уже убедились".

По его словам, дальность полета современных любительских беспилотных аппаратов ограничивается только емкостью аккумуляторных батарей или количеством топлива. Возможности авиамоделизма значительно расширились в нулевые с появлением в свободной продаже компактных автопилотов. Устройство с GPS-модулем, гироскопом, датчиками скорости и высоты позволяет беспилотникам без постоянной связи с оператором совершать полет по запрограммированным координатам и самостоятельно возвращаться домой. При этом вес комплекта не превышает 100-150 граммов, цены на бытовые автопилоты для дронов самолетного типа колеблются в диапазоне 6–20 тысяч рублей. Что же касается планера и двигателя, то комплект модели с размахом крыльев в 2,5 метра сегодня можно приобрести за 25-40 тысяч рублей.

"Двухметровый самолет будет весить 8-10 килограммов, при тяге двигателя в 12 килограммов он сможет взять дополнительную нагрузку в 2-3 килограмма, — рассказал РИА Новости инструктор по пилотированию Клуба любителей радиоуправляемых авиамоделей RC Club Анатолий Глоткин. — Но эффективность боевого применения такого аппарата вызывает большие сомнения. Все, что продается в интернете, — это игрушки. Там как минимум должны быть системы передачи данных через спутник".



Как отмечают эксперты, у любительских беспилотников, по сравнению с их старшими военными "товарищами", есть целый ряд недостатков, сводящих боевую эффективность практически к нулю. В частности, в условиях вооруженного конфликта "гражданские" GPS-приемники совершенно бесполезны.



"Купить в магазине оборудование и "слепить" из него самолетик, который полетит по GPS-координатам несложно, — объясняет РИА Новости представитель столичного авиамодельного клуба Михаил (имя изменено про просьбе героя. — Прим. ред.) — Проблема в том, что до цели, в нашем случае — военной базы, он вряд ли долетит. Как мы знаем в районе Кремля и на Рублевском шоссе GPS сегодня не работает. Очевидно, военные могут ставить такие же помехи спутниковым сигналам и вокруг других важных объектов. Кроме того, есть системы радиоэлектронной борьбы, которые элементарно перехватывают эту бытовую технику с расстояния в 20-30 километров. Некоторые средства способны не только уронить аппарат, но и перехватить управление, посадив его в целости и сохранности у себя на аэродроме. Аппаратуры бытового уровня не так уж и много, протоколы управления ею известны, и отмычки наверняка созданы".

Мал да удал

Между тем есть мнение, что угрозу применения подобных аппаратов не стоит полностью сбрасывать со счетов. Поскольку все существующие средства противовоздушной обороны создавались для борьбы с крупными воздушными целями, кустарные "малыши" могут оказаться для них неуязвимыми. К тому же террористы постоянно совершенствуют "матчасть". Так, если раньше в качестве бомбардировщиков использовались мультикоптеры с ограниченной дальностью полета, то теперь к ударам привлекаются БЛА самолетного типа.

"Малые массогабаритные параметры таких аппаратов, а также высокая доля радиопрозрачных материалов в конструкции затрудняют их обнаружение и поражение средствами ПВО, — рассказал РИА Новости эксперт по беспилотным аппаратам Денис Федутинов. — Это обуславливает актуальность работ по созданию специализированных средств борьбы с беспилотными авиационными системами. Подобные решения, чаще всего базирующиеся на системах радиоэлектронной борьбы, уже активно выводятся на рынок разработчиками из различных стран, включая Россию".

Кстати, по словам одного из представителей сообщества авиамоделистов, несколько лет назад российские спецслужбы интересовались потенциальной возможностью использования современных радиоуправляемых авиамоделей террористами. Вердикт моделистов был однозначен — если объект защищен помехами GPS-сигнала, максимальная дальность удара не превышает 1-2 километров. Именно такова дальность действия самой продвинутой на сегодняшний день аппаратуры управления авиамоделями.