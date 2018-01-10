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Безопасность

Фанера над Хмеймимом. На что способны шахид-беспилотники

08:0010.01.2018
(обновлено: 08:15 10.01.2018)
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© РИА Новости / Минобороны РФ Перейти в фотобанкБеспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и ТартусеБеспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© РИА Новости / Минобороны РФ
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Вадим Саранов. Фанера, изолента, минибомбы  — сирийские боевики осваивают инновационные типы вооружений. На прошлой неделе российским военным в Сирии удалось перехватить 13 ударных беспилотников кустарного производства, приближавшихся к военным базам Хмеймим и Тартус. Дальность полета этих БЛА превышала 50 километров. В Минобороны России заявили, что примененные в аппаратах технические решения могли быть получены "только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации". В Пентагоне косвенные обвинения отвергли: дескать, вся необходимая для изготовления подобных БЛА аппаратура продается в интернете. О том, какой ударный беспилотник можно собрать "на коленке" и способен ли он представлять собой серьезную военную угрозу, — в материале РИА "Новости".

Самодельные дроны

"Собрать в кустарных условиях аппарат, который полетит на 50 километров, сегодня достаточно легко, — рассказал РИА Новости президент Федерации авиамодельного спорта Герой России Юрий Ващук. — Оборудование общедоступно, требуется лишь желание и некоторый опыт. В том, что такой опыт у боевиков есть, мы уже убедились".

Беспилотник RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
© AP Photo / GLOBE NEWSWIRE
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По его словам, дальность полета современных любительских беспилотных аппаратов ограничивается только емкостью аккумуляторных батарей или количеством топлива. Возможности авиамоделизма значительно расширились в нулевые с появлением в свободной продаже компактных автопилотов. Устройство с GPS-модулем, гироскопом, датчиками скорости и высоты позволяет беспилотникам без постоянной связи с оператором совершать полет по запрограммированным координатам и самостоятельно возвращаться домой. При этом вес комплекта не превышает 100-150 граммов, цены на бытовые автопилоты для дронов самолетного типа колеблются в диапазоне 6–20 тысяч рублей. Что же касается планера и двигателя, то комплект модели с размахом крыльев в 2,5 метра сегодня можно приобрести за 25-40 тысяч рублей.

© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы "Хмеймим" в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы "Хмеймим" в Сирии

"Двухметровый самолет будет весить 8-10 килограммов, при тяге двигателя в 12 килограммов он сможет взять дополнительную нагрузку в 2-3 килограмма, — рассказал РИА Новости инструктор по пилотированию Клуба любителей радиоуправляемых авиамоделей RC Club Анатолий Глоткин. — Но эффективность боевого применения такого аппарата вызывает большие сомнения. Все, что продается в интернете, — это игрушки. Там как минимум должны быть системы передачи данных через спутник".


Как отмечают эксперты, у любительских беспилотников, по сравнению с их старшими военными "товарищами", есть целый ряд недостатков, сводящих боевую эффективность практически к нулю. В частности, в условиях вооруженного конфликта "гражданские" GPS-приемники совершенно бесполезны.

"Купить в магазине оборудование и "слепить" из него самолетик, который полетит по GPS-координатам несложно, — объясняет РИА Новости представитель столичного авиамодельного клуба Михаил (имя изменено про просьбе героя. — Прим. ред.) — Проблема в том, что до цели, в нашем случае — военной базы, он вряд ли долетит. Как мы знаем в районе Кремля и на Рублевском шоссе GPS сегодня не работает. Очевидно, военные могут ставить такие же помехи спутниковым сигналам и вокруг других важных объектов. Кроме того, есть системы радиоэлектронной борьбы, которые элементарно перехватывают эту бытовую технику с расстояния в 20-30 километров. Некоторые средства способны не только уронить аппарат, но и перехватить управление, посадив его в целости и сохранности у себя на аэродроме. Аппаратуры бытового уровня не так уж и много, протоколы управления ею известны, и отмычки наверняка созданы". 

Мал да удал

Между тем есть мнение, что угрозу применения подобных аппаратов не стоит полностью сбрасывать со счетов. Поскольку все существующие средства противовоздушной обороны создавались для борьбы с крупными воздушными целями, кустарные "малыши" могут оказаться для них неуязвимыми. К тому же террористы постоянно совершенствуют "матчасть". Так, если раньше в качестве бомбардировщиков использовались мультикоптеры с ограниченной дальностью полета, то теперь к ударам привлекаются БЛА самолетного типа.

© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкБеспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

"Малые массогабаритные параметры таких аппаратов, а также высокая доля радиопрозрачных материалов в конструкции затрудняют их обнаружение и поражение средствами ПВО, — рассказал РИА Новости эксперт по беспилотным аппаратам Денис Федутинов. —  Это обуславливает актуальность работ по созданию специализированных средств борьбы с беспилотными авиационными системами. Подобные решения, чаще всего базирующиеся на системах радиоэлектронной борьбы, уже активно выводятся на рынок разработчиками из различных стран, включая Россию".

Военнослужащие вооруженных сил РФ в полевом лагере во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Кстати, по словам одного из представителей сообщества авиамоделистов, несколько лет назад российские спецслужбы интересовались потенциальной возможностью использования современных радиоуправляемых авиамоделей террористами. Вердикт моделистов был однозначен — если объект защищен помехами GPS-сигнала, максимальная дальность удара не превышает 1-2 километров. Именно такова дальность действия самой продвинутой на сегодняшний день аппаратуры управления авиамоделями.

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