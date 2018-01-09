МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил финалистам всероссийского вокального конкурса "Новая звезда" поучаствовать в постановке мюзиклов Минобороны, сообщила пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

Ранее сообщалось, что Шойгу наградил победителей национального конкурса "Новая Звезда" в атриуме Национального центра управления обороной РФ. Телезрители отдали голоса группе Coffetimeband из Адыгеи. Победу с ними по решению Шойгу разделил певец Тимур Томаев. Министр обороны вручил лауреатам конкурса наградные статуэтки и сертификаты победителей.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил финалистам всероссийского вокального конкурса "Новая звезда" принять участие в постановке мюзиклов, которые пройдут на сцене Центрального академического театра Российской Армии", — сказала она.

По словам Шойгу, на сцене театра Минобороны будут поставлены два больших мюзикла, в создании которых он предложил поучаствовать финалистам конкурса вместе с известными режиссерами и композиторами. Работа над мюзиклами начнется уже в этом году.

Конкурс "Новая Звезда" стал первым в истории России музыкальным состязанием, в котором участвуют представители из всех регионов страны. В финале определяется сразу два победителя, которых выбирает авторитетное жюри и телезрители в ходе смс-голосования.