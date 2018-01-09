ВМФ получил модернизированные корабельные вертолеты Ка-27М

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" передал морской авиации ВМФ России партию модернизированных вертолетов Ка-27М, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.

Ранее начальник морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин заявил, что все строевые вертолеты Ка-27 пройдут модернизацию.

"Холдинг завершил процедуру передачи представителям Военно-морского флота РФ партии вертолетов Ка-27М. Первый из переданных вертолетов уже направлен к месту постоянной дислокации на Балтийский флот. Кроме того, Ка-27М отправятся на Тихоокеанский и Северный флоты", — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что на новой версии машины внедрены современные виды передачи информации в реальном времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолеты.

Многоцелевые вертолеты типа Ка-27 различных модификаций составляют сегодня основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ. Они обеспечивают ведение воздушной разведки на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск, обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей, ведут поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполняют транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.