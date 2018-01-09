Евкуров о ликвидации Умарова: уважаю спецслужбы, которые ставят точку

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Ликвидация одного из главарей бандподполья на Северном Кавказе Доку Умарова в очередной раз продемонстрировала неотвратимость наказания для тех, кто противостоит власти, государству и своему народу, заявил в интервью РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

В сентябре 2013 года появилась информация о ликвидации лидера международной террористической организации "Имарат Кавказ"* Доку Умарова. В апреле 2014 года ФСБ России официально подтвердила его ликвидацию. В сентябре 2017 года ФСБ сообщила, что в Ингушетии обнаружено захоронение Умарова.

"Главное, что это чудовище уничтожено и всем в очередной раз была продемонстрирована неотвратимость исхода для тех, кто противостоит власти, государству, своему народу. Все должны знать, что за свои злодеяния рано или поздно придется ответить перед законом. В конечном итоге бандит умер не своей смертью, а был ликвидирован нашими спецслужбами. Это очень важно, — сказал Евкуров. — Знаете, я уважаю те спецслужбы, которые даже по истечении многих лет находят преступника и ставят точку".

* Организация, деятельность которой запрещена на территории России

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